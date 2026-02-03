Fallout serie eindigt, maar een nieuwe trailer laat zien welke vervolgstappen je kunt zetten

Deze week eindigt het tweede seizoen van Fallout en in een nieuwe trailer geeft men een tip voor welke games je kunt spelen om het avontuur te kunnen vervolgen.

De video waarin Aaron Moten (die Maximus in de serie) vertolkt samen met Vault Boy oude herinneringen ophaalt, toont games als Fallout 76, Fallout 3, Fallout 4 en Fallout: New Vegas en Fallout: Shelterworden getoond.

Overigens kun je tot en met morgen de game Fallout 76 gratis spelen en al je progressie zul je mee kunnen nemen als je daarna besluit de game te kopen.

Zou het kunnen dat deze video een hint is voor de eventuele onthullingen van de remasters van Fallout 3 en Fallout: New Vegas? Er wordt immers al jaren gespeculeerd over deze remasters. Zo lang we iets horen, laten we het jullie weten!