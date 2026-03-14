Bethesda gaat volgende week de toekomst van Starfield tonen

Bethesda lijkt zich op te maken voor een Starfield event en daarbij de toekomst van de game te tonen. De uitgever heeft namelijk uitnodigingen gestuurd na content creators voor exclusieve previews van de verbeterde versie van Starfield, waarmee ze een voorproefje kregen van wat er in petto is voor de epische ruimte-RPG.

Todd Howard heeft de verwachtingen getemperd door te zeggen dat het geen Starfield 2.0 is, maar waarschijnlijk eerder nieuwe informatie over Terran Armada, de tweede uitbreiding voor de game. Het zal waarschijnlijk ook gaan over de enorme update die de game nóg beter moet maken voor degenen die er al van houden.

Todd Howard zei onlangs in een interview dat als je Starfield niet leuk vond, de aankomende update daar niets aan zal veranderen. Het is niet de bedoeling dat je verliefd wordt op de game als je er in eerste instantie niet van genoot. In plaats daarvan zal de update degenen die de game de eerste keer al geweldig vonden er nog meer door geboeid maken.

Vorig jaar hintte Bethesda Game Studios naar Terran Armada, waarvan iedereen denkt dat het de naam is voor de tweede uitbreiding van de game, die al lang had moeten verschijnen. Bethesda is erg kortaf geweest naar de fans toe wat betreft de tweede uitbreiding, die maanden geleden al volledig onthuld had moeten worden.

Voor de lancering werd ons één grote uitbreiding per jaar beloofd. De eerste uitbreiding, Shattered Space, was al lang bekend voordat de game in 2023 op de markt kwam, maar tot nu toe hadden we over de tweede uitbreiding alleen een mogelijke naam. We kunnen ons alleen maar afvragen wat Terran Armada is, maar het blijft bij speculatie.

Nu heeft het team van Bethesda Game Studios in een nieuw bericht op social media laten doorschemeren dat er volgende week iets onthuld zal worden over Starfield. In reactie op een artikel waarin Todd Howard een ‘visionair’ werd genoemd, schreef het team:

We hebben dit aan Todd voorgelegd en hij zei dat zijn enige visionaire gave het zien van looproutes in EA College Football 26 is. Hij waardeert alle enthousiaste feedback op Starfield en we zullen volgende week meer delen.