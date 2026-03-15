Review: God of War: Sons of Sparta

De aankondiging van de God of War trilogie remake was niet de enige verrassing van Sony tijdens de laatste State of Play. Net na het event verscheen ook God of War: Sons of Sparta als shadow drop. Wij gingen er mee aan de slag en wat we ervan vinden, lees je in de review.

Een heel ander soort God of War game

In Sons of Sparta is Kratos nog niet de goden dodende killer, maar een soldaat in opleiding. Bovendien is de game een 2D pixelart Metroidvania, kortom genoeg dingen om eerst gewend aan te raken. Zo leren we Kratos kennen voor zijn tijd waarin hij het gevecht met Zeus en zijn godenfamilie aan gaat en hoe zijn band is met zijn broer Deimos. Het verhaal wordt door Kratos’ zelf aan elkaar gepraat, gezien hij zijn avonturen deelt met zijn dochter Calliope.

De game voelt eigenlijk als een zoethoudertje voor de release van de God of War trilogy remake, maar dat bedoelen we niet zo negatief als het misschien klinkt. In de game zijn Kratos en Deimos namelijk op zoek naar een andere Spartaanse soldaat, die van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen.

Al gedurende hun avontuur ontmoeten zij verschillende personages, bezoeken tempels van diverse goden en slopen ondertussen hordes aan verschillende soorten vijanden. Terwijl ze hun avontuur beleven, zijn er een aantal gesprekken die er gevoerd worden, die de nodige portie humor met zich meebrengen. Vooral de gebroederlijke humor van Deimos toverde een aantal keren een glimlach op ons gezicht.

Zoeken en opnieuw proberen

Zoals eerder aangegeven, is Sons of Sparta een pixelart Metroidvania. Dat wil zeggen een sidescroller waarin je van links naar rechts en onder naar boven beweegt (of vice versa). Je zult in gebieden komen waar je in eerste instantie niet verder kunt komen, omdat je daar niet de juiste tools voor hebt en gaandeweg verzamel je die dan wel weer om vervolgens je avontuur verder te vervolgen of nieuwe uitdagingen en items te kunnen vrijspelen.

Tussendoor zal een divers arsenaal vijanden proberen om je te stoppen in de zoektocht naar Vasilis. Al snel leer je de basisbesturing, zoals het omgaan met het gebruik van je schild en zwaard en hoe je vijandelijke aanvallen kunt ontwijken of zelfs pareren. Dit laatste raden we je echt aan om onder de knie te krijgen, want je zult het in sommige gedeeltes van de game erg lastig krijgen. Zo zijn er gedeeltes waar een bepaald soort vijand andere vijanden health kan blijven geven en je dus eerst die vijand moet zien te verslaan voor je de andere kunt neerhalen.

Hoewel de game qua niet per se heel moeilijk is, vormen de vijanden wel degelijk een uitdaging. Zeker de vele (tussen) bazen of de vijanden die je moet verslaan in de vele uitdagingen die de game te bieden heeft. Wees in ieder geval voorbereid dat je vaak het game over scherm te zien zult krijgen.

Dat heeft ook deels te maken met het aantal soorten speciale aanvallen die vijanden gebruiken. Zo weten we dat een “rode” aanval niet te pareren valt of uberhaupt te blokken, maar in deze game zit ook een “gele”, “blauwe” en “paarse” aanval, waardoor het wel onoverzichtelijk wordt met wat je nou precies moet doen bij welke aanval. Bovendien zijn er vijanden die een combinatie van die aanvallen maken, waardoor ondergetekende soms niet eens meer wist hoe hij moest reageren op bepaalde situaties.

Weinig nieuws

Helaas is het wel zo dat God of War: Sons of Sparta een gewaagde sprong maakt door de setting, maar eigenlijk niks doet waardoor de game uniek aan voelt. De game speelt soepel en ziet er verzorgd uit, maar mist eigenlijk hetgeen de God of War-serie zo sterk maakt, namelijk grove actie.

Het is leuk dat we een inkijkje krijgen op het leven van Kratos voordat hij de berg Olympus bestormt in zijn tocht voor wraak, maar daar blijft het eigenlijk wel een beetje bij. Ook voelen de extra vaardigheden die je ontgrendeld niet heel bijzonder aan en is het verhaal nou ook niet echt ontzettend goed uitgediept.

Daarentegen is de game wel vermakelijk genoeg om je een twintigtal uurtjes zoet te houden en als je de smaak te pakken hebt en alles wil vrijspelen, zal je ongeveer het dubbele aan tijd kwijt zijn. Kortom: God of War: Sons of Sparta is een leuke pixelart-game, maar schiet eigenlijk net te kort om een echte God of War te zijn of het genre opnieuw op de kaart te zetten.

Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Mega Cat Studios

Releasedatum: 12 februari 2026

Platform: PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro