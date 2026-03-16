NVIDIA kondigt DLSS 5 aan: AI moet graphics in games dichter bij filmkwaliteit brengen

NVIDIA heeft DLSS 5 onthuld, de nieuwste versie van zijn AI-gedreven technologie voor games. Volgens het bedrijf markeert deze update een grote stap vooruit in computergraphics en moet het ontwikkelaars helpen om realistischere beelden te creëren die dichter bij filmkwaliteit liggen. De technologie staat gepland voor release later dit najaar.



AI brengt fotorealisme dichterbij

Met DLSS 5 introduceert NVIDIA een neural rendering-model dat in realtime werkt. In plaats van alleen prestaties te verbeteren, zoals eerdere versies van DLSS deden, richt deze nieuwe technologie zich vooral op visuele kwaliteit.

De AI analyseert gegevens uit de game, zoals kleurinformatie en bewegingsvectoren, en gebruikt deze om scènes te verrijken met realistische verlichting en materiaalweergave. Het doel is om beelden te produceren die meer lijken op de hoge kwaliteit die normaal alleen te zien is in Hollywood-visual effects.

Volgens NVIDIA-CEO Jensen Huang is dit een belangrijk moment voor graphics:

“DLSS 5 is the GPT moment for graphics, blending hand-crafted rendering with generative AI to deliver a dramatic leap in visual realism while preserving the control artists need for creative expression.”

Evolutie van DLSS

DLSS werd voor het eerst geïntroduceerd in 2018 als een manier om prestaties te verbeteren via AI-upscaling. Door lagere resoluties slim op te schalen kon de technologie hogere framerates mogelijk maken zonder grote kwaliteitsverlies.

Sindsdien is DLSS snel gegroeid. Volgens NVIDIA is de technologie inmiddels in meer dan 750 games geïntegreerd en wordt het beschouwd als een van de belangrijkste grafische technieken in moderne pc-games.

Met de recente versie DLSS 4.5 werd AI al gebruikt om een groot deel van de pixels op het scherm te genereren. DLSS 5 gaat nog een stap verder door AI niet alleen te gebruiken voor prestaties, maar ook om de visuele details en belichting van een scène te verbeteren.

Realtime rendering met AI

Een belangrijk verschil tussen games en filmproductie is de beschikbare rekentijd. Waar een frame in een film soms minuten of zelfs uren nodig heeft om te renderen, moet een gameframe meestal binnen ongeveer 16 milliseconden klaar zijn.

DLSS 5 probeert dat probleem te overbruggen door AI te gebruiken om realistische effecten te genereren zonder dat ontwikkelaars extra rekenkracht nodig hebben. De technologie werkt realtime en ondersteunt resoluties tot 4K, waardoor gameplay vloeiend moet blijven.

Beschikbaar later dit jaar

DLSS 5 verschijnt later dit jaar en zal naar verwachting eerst beschikbaar zijn in nieuwe pc-games die de technologie ondersteunen. Met deze stap lijkt NVIDIA opnieuw te proberen de lat hoger te leggen voor graphics in games, maar dit keer door traditionele rendering te combineren met generatieve AI om realisme verder te vergroten.