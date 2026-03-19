DLSS 5 is volgens Nvidia geen AI-filter

Nvidia kreeg het zwaar te verduren nadat het tijdens de GDC DLSS 5 onthulde. De community noemde de upscaletechnologie een AI filter, maar dat is volgens het bedrijf niet waar.

De beelden die Nvidia liet zien bij de onthulling deed de community vermoeden dat het geen upscaletechnologie meer is, maar een filter die personages een gladdere huid geeft, details in het gezicht veranderd en een meer gepolijste versie weergeeft. Spelers waren bang dat games in de toekomst generiek zouden worden.

Echter is dat niet het geval volgens Jensen Huang en is hun angst gebaseerd op een misverstand. Tijdens een Q&A op GDC laat hij weten dat zij “er helemaal naast zitten” en dat ontwikkelaars bepalen hoe DLSS 5 geïmplementeerd wordt. Zo is het niet zo dat DLSS 5 een filter over de beelden van een game gooit en dat ontwikkelaars zelf kunnen bepalen hoe het wordt gebruikt. Mocht het dan nog steeds niet bevallen, kunnen ook gebruikers nog altijd kiezen of zij gebruik willen maken van de feature.

Echter zijn gamers nog steeds niet echt gerustgesteld door de gedachte dat AI-systemen gebruikt worden om de stijl van een game te bepalen. We kunnen hier pas echt een oordeel geven als DLSS 5 wordt uitgebracht en dat zal pas later dit jaar gaan gebeuren. Wat vinden jullie tot nu toe van DLSS 5?