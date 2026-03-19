Shenmue 3 Enhanced edition komt naar PC, PS5, Xbox Series en Switch 2

Shenmue 3 krijgt dit jaar een Enhanced edition en die komt naar de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X en Nintendo Switch 2.

Middels een pre-order trailer geeft Ys Net te kennen wat de verbeteringen zijn ten opzichte van het origineel uit 2019. Zo kunnen spelers scherpere visuals, 4K textures, betere performance, meer NPC’s, verbeterde gameplay en interacties, een vernieuwde gebruikersinterface en een klassieke cameramodus verwachten.

Shenmue 3 werd in 2019 uitgebracht op de PC en PlayStation 4 en werd in 2015 aangekondigd middels een Kickstarter. Die bracht uiteindelijk zes miljoen dollar op. Fans moesten uiteindelijk 18 jaar wachten op de game, nadat het tweede deel al in 2001 verscheen. Mocht je de game al op PC of de PlayStation 4 hebben gehaald, kun je de game upgraden in de digitale winkels.

Ook heeft de ontwikkelaar onthuld dat er twee speciale versies van de game zullen komen. Zo krijgen PC-eigenaren de mogelijkheid om een Special edition te kopen. Die bevat een Steam-key, een speciale box, een Blu-ray met de documentaire The Definitive History of Shenmue en een artbook. Voor console-eigenaren komt er een Collector’s edition, die komt inclusief alle extra’s uit de Special Edition, plus een figurine van Ryo Hazuki en een sleutelhanger.

Voor degene die de fysieke versie voor de Nintendo Switch 2 willen kopen, hebben we ook goed nieuws: de gehele game zal op de cartridge staan. Wanneer de game precies verschijnt is nog niet bekend.