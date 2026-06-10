Fable laat zijn magie zien in een gameplay-demo van 30 minuten

Na de verrassende verschijning tijdens de Xbox Games Showcase 2026 heeft Playground Games nu ook een uitgebreide gameplay-demo van maar liefst 30 minuten vrijgegeven van Fable. Waar de trailer tijdens de showcase vooral diende als sfeervol, krijgen fans nu eindelijk een veel beter beeld van wat ze daadwerkelijk kunnen verwachten wanneer ze straks terugkeren naar het fantasierijke Albion.



Met deze uitgebreide gameplay-presentatie lijkt Playground Games erg trots te zijn met hun vooruitgang. Hoewel er nog genoeg vragen onbeantwoord blijven, maakt de demo duidelijk dat de studio serieus werk maakt van een moderne herinterpretatie van een van Xbox’s meest geliefde franchises.

Benieuwd naar alles wat Fable te bieden heeft? Bekijk hieronder zelf de volledige gameplay-demo van 30 minuten en oordeel of de terugkeer naar Albion aan jouw verwachtingen voldoet.

Bekijk de gameplay-demo hier!