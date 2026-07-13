Review: Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Assassin’s Creed Black Flag wordt door veel fans in één adem genoemd met de trilogie van Ezio als de beste games uit de serie. Nu bijna 13 jaar na de release krijgen we een remake ervan en die hebben we onder de loep genomen!

De Cariben zag er nooit zo goed uit!

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced beleven we het avontuur van Edward Kenway, die naar de Cariben is gegaan om een fortuin te scoren om thuis een goed leven te kunnen leiden. Zijn avontuur wordt al snel overhoop gehaald als hij wordt aangevallen door een Assassin, maar dat brengt hem echter wel op een pad dat hem uiteindelijk veel geld op te kunnen brengen.

Wat vanaf het eerste moment opvalt, is hoe geweldig de game eruit ziet! Je zou voor de gein eens het origineel moeten opstarten voor je aan de remake begint, want dan zie je pas hoe groot het verschil is. Het is dat moment dat de game waar je jaren geleden zo veel plezier in hebt gehad toch niet zo mooi blijkt te zijn als die in je herinneringen is. Echter kunnen we ook wel zien dat Ubisoft de game echt van de grond af weer heeft opgebouwd en er fantastisch uitziet.

De Cariben zien er namelijk waanzinnig uit en tijdens de meer dan 30 uur (and counting) dat we de game gespeeld hebben, komen er steeds van die scenario’s voorbij waarin het gewoon zo mooi was om van het uitzicht te genieten. Vooral die momenten van zonsopgang op de boot wanneer je net vertrekt van een eiland of wanneer je in een storm in gevecht bent met andere schepen die je pas heel laat kunt zien door de mistvorming. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar je zou het eigenlijk zelf moeten ervaren!

Twee generaties verder

Het origineel verscheen destijds in eerste instantie voor de PlayStation 3 en Xbox 360 en hoewel die tijd (vooral dat jaar) een van de hoogtepunten uit de game-industrie waren, heeft de game de tand des tijds niet helemaal overleefd.

Dankzij krachtigere consoles (wij hebben hem overigens op de PlayStation 5 Pro gespeeld) zijn er nu ook wat verschillende grafische modi voor de game. Zo is er de performance modus die de game op 60 fps draait met standaard ray tracing, de Fidelity modus die op 30 fps draait met extra ray tracing en tot slot de Balance modus die op 40fps draait met extra ray tracing. Echter is die laatste wel alleen toegankelijk als je een TV hebt die 120hz ondersteunt. Wij zouden overigens de performance modus aanraden, tenzij je een TV hebt die 120hz ondersteunt. Door die technieken ziet de game er zo goed uit en draait het allemaal een stuk soepeler dan het origineel.

Ook is de gameplay veel soepeler, zoals het feit dat je met een druk op de knop kunt bukken in bosjes, zodat vijanden je niet kunnen zien. Parcour is ook aangepast en werkt (over het algemeen) veel soepeler en intuïtiever. Je gebruikt alleen je joystick om een kant op te lopen en vervolgens de X-knop (A op Xbox) om te springen wanneer dat mogelijk is.

De gevechten zijn ook aangepast en het is niet langer meer dat je aanvallen perfect moet zien te blokkeren, sterker nog: vijanden zullen je zelfs uitdagen om de aanval aan te gaan en pareren soms ook jou aanvallen. Gelukkig heb je een arsenaal aan wapens en gadgets, waardoor gevechten heel snel alsnog tot een goed einde kunnen worden gebracht. Soms voelt het zelfs een beetje te gemakkelijk, maar dat wil niet zeggen dat je fluitend door de game heen gaat!

Daarnaast zijn missies flink aangepakt, waardoor ze een stuk minder lineair aanvoelen. Zo zijn de vele achtervolging/ afluistermissies niet meer zo frustrerend, aangezien je nu niet meer overnieuw hoeft te beginnen als je wordt betrapt. Vaak moet je dan onderzoek doen en kom je via brieven, sleutels of andere hints aan een manier om de missie te volbrengen.

Bovendien zijn er ook missies toegevoegd en kun je The Padre, Lucy Baldwin en Tobias “Deadman” Smith aan je crew toevoegen. Je zult ze echter wel eerst moeten helpen voor ze bij je op de Jackdaw komen, maar voornamelijk Lucy is een goede om erbij te hebben. Zij weet namelijk hoe je het beste tegenaanvallen kunt blokkeren op zee.

Ook krijg je in de remake eerder toegang tot bepaalde gadgets, zoals de Rope Dart, waarmee je vijanden na je toe kan trekken of zelfs aan een boom hangen.

Een echte open wereld!

Een van de minpunten van de modernere RPG Assassin’s Creed games, dat je een bepaald level moet zijn om in een bepaald gebied vijanden makkelijker kunt verslaan, is gelukkig bij Assassin’s Creed Black Flag Resynced niet meer aanwezig. Na de openingsmissie ben je echt vrij om te staan en gaan waar je wilt en dat is echt een verademing!

Tuurlijk heb je bij die andere games ook die vrijheid, maar in de remake van Black Flag kun je ten alle tijden besluiten om de aanval te kiezen zonder dat je het gevoel krijgt dat je vrij kansloos bent. Dit betekent dat je bijvoorbeeld de zee op kan en oorlog kunt voeren met alles wat je tegenkomt, al raden we je dan wel aan om eerst de Jackdaw up te graden. Immers kun je de boot van Edward nog uitgebreider voorzien van gadgets, betere kanonnen, verstevigde romp en nog veel meer.

Met die boot kun je de hele Cariben verkennen en is eigenlijk gewoon de tweede protagonist in de game. Naast piraterij kun je er ook op zoek gaan naar schatten in de zee en op jacht gaan op walvissen en haaien.

Wat het mooie van deze game is dat je de game op een gegeven moment start om een missie te voltooien, maar je eerst nog even op zee wil verkennen om een fort te vernietigen, maar ondertussen in een gevecht terecht komt, nog even een eiland gaat verkennen om een uurtje of twee later pas daadwerkelijk de missie te voltooien en puur alleen omdat je toch op dat eiland terecht bent gekomen. Er zijn maar weinig games die dat soort ervaringen met zich mee weten te brengen en Black Flag Resynced slaagt daar met vlag en wimpel in!

Het blijft toch Assassin’s Creed

Ondanks dat Assassin’s Creed Black Flag Resynced het beste deel is sinds het origineel is niet alles aan de game perfect. Zo zijn er soms animaties die niet worden ingeladen, zoals bij het moorden van vijanden met de hidden blade of het openen van dozen/ schatkisten. Ook ging het af en toe mis bij het parcour en landde Edward tussen een groep vijanden in plaats dat hij erover heen zou gaan. Daarnaast gebeurde het ook eens dat een vijandelijk schip diep in de zee zonk. Gelukkig waren dit soort dingen op twee handen te tellen en is het maar een klein vlekje op een geweldige ervaring en niet iets wat je helemaal uit de ervaring haalt.

Overigens zijn ook de missies in Abstergo in de hedendaagse tijd nagenoeg verdwenen en zijn alleen de belangrijkste momenten bewaard. In het origineel trok dit je namelijk helemaal uit de ervaring en haalde je helemaal uit je element als “koning van de zee”.

Wat wel weer jammer is dat de content uit de Freedom Cry DLC ontbreekt en we dus niet meer van het verhaal van Adewale en Aveline krijgen voorgeschoteld.

Geweldige remake en op naar de Platinum

Al met al blijft Assassin’s Creed Black Flag Resynced een geweldige remake met een geweldige cast aan geloofwaardige personages, met Blackbeard als een van de vele hoogtepunten uit de game. De game speelt gewoon lekkerweg en houdt je met gemak een uurtje of 40 zoet en dan zal je waarschijnlijk al de Platinum trophy hebben gescoord. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen schepen meer zijn om te verslaan of geen ruimte meer is om je damvaardigheden te verbeteren!



Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft Signapore

Releasedatum: 9 juli 2026

Platforms: PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro