Treurige reden dat we nooit een Dragon Age trilogie remaster zullen krijgen

Iedereen die hoopt dat BioWare ooit een Dragon Age trilogie remaster zal maken, kunnen we helaas teleurstellen. Door dat niemand van het originele team er meer werkt, kunnen ze het gewoonweg niet meer.

De oude garde, die de games op de Aurora Engine maakten zijn niet meer aanwezig bij de ontwikkelaar. In een interview met FRVR geeft Mark Farrah, een van de bekendste producer van de serie te kennen dat het ooit wel de bedoeling was om een remaster van de trilogie te maken. Deze zou bestaan uit Dragon Age: Origins (2009), Dragon Age 2 (2011) en Dragon Age: Inquisition (2014). Deze trilogie zou onder de naam Champions Edition op de markt moeten komen, maar helaas zal dit dus nooit gebeuren.

“Ik denk dat je een Champion’s Edition zou willen. Dat was altijd mijn plan: ‘We gaan een Champion’s Trilogy maken, we gaan er achteraf drie games van maken met drie verschillende belangrijke personages. En we gaan ze groeperen, samenbrengen, en er achteraf een trilogie van maken.'”

Dragon Age trilogie niet mogelijk door gebrek aan kennis over oude engine

Het probleem hiermee is echter dat, hoewel alle drie de Mass Effect-games op Unreal Engine 3 draaiden, waardoor remasters relatief eenvoudig waren, de eerste twee Dragon Age-games op versies van BioWare’s eigen Aurora Engine draaiden.

Dragon Age: Origins draaide op de Eclipse Engine, een verbeterde versie van Aurora, terwijl Dragon Age 2 op de opvolger daarvan, de Lycium Engine, draaide. Hoewel Dragon Age Inquisition op EA’s Frostbite Engine draaide, betekent het feit dat de eerste twee games op varianten van Aurora draaiden dat remasters nu onwaarschijnlijk zijn.

“Er is eigenlijk niemand meer bij BioWare die de Aurora Engine begrijpt. Er is eigenlijk niemand meer buiten BioWare die de Aurora Engine begrijpt. Dus in tegenstelling tot Mass Effect, dat Unreal gebruikt… zijn er eigenlijk geen bedrijven die je zouden kunnen helpen.”

Hierdoor zou een remaster van een trilogie veel meer werk vergen, waarschijnlijk een “volledig nieuw team”, maar Darrah merkte op: “EA houdt er niet van om werknemers te hebben, dus als je dat wilt doen, doe je dat binnen BioWare, wat betekent dat die mensen niet aan iets anders werken.”

Darrah heeft FRVR al laten weten dat een compleet nieuwe Dragon Age-game onwaarschijnlijk is, omdat het goedkeuringsproces van EA betekent dat het waarschijnlijk alleen door BioWare zou worden ontwikkeld, en dat bedrijf is te druk met de nieuwe Mass Effect-game. Dit maakt een remaster-trilogie dus ook onwaarschijnlijk.