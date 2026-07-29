Capcom heeft dit jaar een nieuw record gezet qua digitaal verkochte games. Maar liefst 93,3% van hun totale verkoop van games ging namelijk via de digitale winkels.

We moeten er wel bij zeggen dat dit de verkopen zijn over het eerste kwartaal van dit jaar en dat dus slechts 6,7 procent hun games fysiek bij de ontwikkelaar kocht. Dat zijn waarschijnlijk ook een hoop gamers bij die Sony op dit moment op alle social media terroriseren.

Ondanks dat begon Capcom dit jaar erg sterk met de release van Resident Evil: Requiem met meer dan 8 miljoen verkochte exemplaren. Echter is dit percentage een van de hoogste van de afgelopen vijf jaar.

Onlangs maakte Sony Interactive Entertainment bekend dat ze vanaf januari 2028 geen fysieke schijven meer willen produceren voor nieuwe PlayStation-games. Dit leidde tot enorme verontwaardiging binnen de gamingcommunity, met een petitie, een boycotactie en een wereldwijde ‘blackout’-actie die eind augustus gepland staat.

De cijfers spreken echter boekdelen. Sony baseerde deze beslissing naar verluidt op een digitale verkoopmarge van 85%, die in de meest recente rapporten prominent naar voren kwam. De cijfers van Capcom versterken het argument voor een volledig digitale toekomst.

In het eerste kwartaal van het huidige fiscale jaar van Capcom was 93,3% van alle verkochte games digitaal. Dit was een groter volume dan vorig jaar, met een groei van 64% op jaarbasis, maar het percentage voor 2025 ligt nog hoger. Vorig jaar was 95,2% van alle Capcom-games digitaal verkocht.