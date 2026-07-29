Capcom digitaal
Nieuws

93 procent van Capcom’s games werden in dit jaar digitaal gekocht

Joey Hasselbach

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