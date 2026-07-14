“DLC Resident Evil Requiem komt pas na Veronica remake”

Het lijkt erop dat we in de toekomst nog verder kunnen met Resident Evil Requiem, aangezien Capcom wel van plan is om DLC te maken. Echter ligt nu eerst de focus op de Veronica remake.

Sinds de release van Resident Evil Requiem is er een DLC voor de game verschenen, maar zou er nog meer onderweg zijn. Het leek er al op dat deze nog wel even op zich zou laten wachten, maar nu blijkt dat deze pas na de release van de Veronica remake zal verschijnen.

Requiem DLC is ambitieus, maar focus ligt op Veronica remake

Insider Dusk Golem heeft op X een betoog gehouden waarin hij meldt dat Capcom wil investeren in “DLC voor toekomstige Resident Evil games en Requiem waar gamers langer mee zoet zullen zijn”.

De insider heeft ook vernomen dat Capcom van plan is de Requiem DLC na de Veronica Remake uit te brengen.

Met deze omvangrijke DLC wil Capcom een ​​oplossing bieden voor de problemen die ze ondervinden met spin-offs van de RE Engine, zoals Revelations, The Chronicles en meer. Deze DLC zullen fungeren als “kleinere, meer experimentele ‘zijverhalen’ voor de franchise”. De downloadbare content zal spelers ook iets bieden om de tijd mee te doden terwijl ze wachten op de grotere releases.

Dusk Golem voegt eraan toe dat Capcom “ambitieus” zal zijn met de Resident Evil Requiem DLC; het team werkt momenteel echter “met man en macht” aan de Veronica-remake, met als doel deze in het eerste kwartaal van 2027 af te ronden. Indien nodig kan de release worden uitgesteld naar het tweede kwartaal. Met de DLC zullen de ontwikkelaars inspelen op feedback pp Resident Evil Requiem, wat betekent dat ze ambitieuzer te werk gaan en ook de beslissing heeft geïnspireerd om DLC met een langer verhaal te maken.

In een aparte X-post voegde de insider eraan toe dat Capcom dankzij de DLC’s “beter kan inspelen op de wensen van de fans”. Bovendien stelt het hen in staat om “op verschillende manieren te experimenteren met grotere projecten, zonder hun huidige, verdergaande projecten in wezen te veranderen”.

Capcom moet de releasedatums voor de Resident Evil Requiem DLC en de Code Veronica-remake nog officieel bevestigen.