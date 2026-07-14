Future Games Show keert op 26 augustus terug

De Future Games Showzal op 26 augustus weer van de partij zijn en als startschot voor de Gamesccom gelden.

Dit jaar pakt de organisatie groot uit met dus een nieuwe showcase, maar ook een FGS Live from Gamescom en een FGS Best of Gamescom.

Tijdens de Future Games Showcase kunnen gamers weer aankondigingen verwachten van nieuwe games, maar ook updates van eerder aangekondigde games en interviews met ontwikkelaars. Hierna zal een team van Gamesradar+ de beurs opgaan om impressies te geven vanaf de beursvloer.

Alle drie de livestreams zullen te zien zijn via onder andere Twitch, YouTube en Gamesradar en uiteraard zorgen we tegen die tijd dat de Showcase ook hier live is te volgen.