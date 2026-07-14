Id Software laat van zich horen na reorganisatie

Vorige week stond in het teken van de reorganisatie van Xbox en Id Software leek een van de grotere slachtoffers te worden. Echter heeft de ontwikkelaar nog genoeg personeel rondlopen om games te maken en hun engine te onderhouden!

Vorige week zat de schrik er behoorlijk in bij de fans van de Doom-games, nadat voormalig medewerkers claimden dat ze alleen nog ondersteunend werk zouden doen. Gelukkig bleek dit toch anders te zitten en lijkt het er zelfs op dat er al een nieuwe Doom in ontwikkeling is.

Door de onduidelijke berichtgeving heeft Id Software besloten om een verklaring op social media te plaatsen. Daarin geeft het te kennen dat ze genoeg personeel overhebben om games te blijven maken en technologie te ontwikkelen.

A message from id pic.twitter.com/4i4YyjB3xc — id Software (@idSoftware) July 10, 2026

Het lijkt ons nog te vroeg dat ID Software tijdens de komende QuakeCon al hun nieuwe Doom gaat laten zien, maar je weet het nooit! Uiteraard zullen we het event voor jullie gaan volgen!