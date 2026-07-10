“Tientallen mensen werken aan id Tech,” ondanks geruchten over Unreal Engine na ontslagen

Beweringen dat id Tech in de toekomst niet meer gebruikt zal worden en dat Microsoft in plaats daarvan overstapt op Unreal Engine, blijken onjuist te zijn, en de situatie is niet zo erg als sommigen beweren.

Bij de Xbox-ontslagen in juli 2026 werden 136 mensen ontslagen bij ID Software. Dit was een enorme klap, vooral met de DLC DOOM: The Dark Ages Revelations in aantocht.

Getroffen ID Software-medewerkers omschreven de ontslagen als een ‘bloedbad’. Geruchten suggereerden dat dit het einde zou betekenen voor id Tech en dat Microsoft zou overstappen op Unreal Engine, maar een nieuw blogbericht suggereert dat dit niet klopt.

id Tech wordt nog steeds gebruikt in plaats van Unreal Engine

In een nieuw artikel op Windows Central schrijft Jez Corden: ‘De bezuinigingen bij id Software hebben de teams die id Tech ontwikkelen hard getroffen, waardoor decennia aan expertise in één klap verloren zijn gegaan. Maar geruchten dat er nu vrijwel niemand meer aan de engine werkt, zijn onjuist.’

Corden beweert dat er ‘een solide basis aan expertise is voor id Tech, zowel binnen id Software zelf als bij Machine Games.’

Hij voegde eraan toe dat Microsoft ‘geen plannen heeft om een ​​van beide studio’s gedwongen over te zetten naar Unreal Engine’, wat betekent dat id Tech centraal zal blijven staan ​​bij DOOM, Wolfenstein en andere langlopende franchises die op de eigen engine draaien.

Hier is ook een officiële verklaring die aan Windows Central is gegeven over id Tech:

“Er werken tientallen mensen aan id Tech op verschillende locaties. Berichten dat er nog maar één persoon in Texas over is, kloppen niet.”

Het lijkt er dus op dat id Tech springlevend is en gebruikt zal worden om toekomstige shooters voor het bedrijf te ondersteunen. Maar de ontslagen zullen nog wel even voelbaar zijn.