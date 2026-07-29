Pragmata 2 is “zeer waarschijnlijk” een optie voor Capcom

Pragmata is een van de verrassende games van dit jaar en met 2,5 miljoen verkochte exemplaren lijkt het erop dat een Pragmata 2 geen gekke gedachten is.

Capcom heeft de laatste tijd enorm veel succes geboekt met zijn grote franchises, maar het bedrijf heeft nu ook een nieuwe IP gelanceerd: Pragmata. De game werd met veel hype en voorpret aangekondigd en was bij de release een succes, wat de geruchten over een vervolg aanwakkerde.

Pragmata debuteerde met veel lof van zowel critici als het publiek en als eerste game in deze titel werden er binnen twee dagen meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Sindsdien zijn er nog enorm veel meer exemplaren verkocht en Capcom lijkt zeer tevreden met het resultaat.

Komst Pragmata 2 zeer aannemelijk

Bloomberg berichtte onlangs over Capcom-directeur Yoshikazu Shimauchi en zijn uitspraken over de recente financiële resultaten van Capcom, waaruit bleek dat 93% van de verkopen in 2026 digitaal zijn.

In het rapport staat: “Shimauchi zei dat de kans op een vervolg groot is, waardoor de mogelijkheid bestaat dat Capcom de titel kan ontwikkelen tot een nieuwe belangrijke franchise en een bron van inkomsten op de lange termijn.”

Een sequel op Pragmata is nog lang niet zeker, maar dit is wel een heel goed teken.

Een nieuwe titel kan nooit kwaad. Met Resident Evil, Monster Hunter en andere succesvolle titels die het bedrijf constant voor een ongelooflijk goed doel doet, waarom zou Pragmata dan niet ook als franchise aan dat rijtje worden toegevoegd?