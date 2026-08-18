Codes voor The Duskbloods netwerk test zijn verstuurd

FromSoftware heeft de gegadigden voor de netwerk test van The Duskbloods een mailtje gestuurd met daarin de code ervoor.

Spelers die geselecteerd zijn voor de Duskbloods Network Test hebben nu codes en kunnen de gameclient downloaden. The Duskbloods Network Test start op vrijdag 21 augustus en is tot en met 24 augustus met tussenpozen live, exclusief voor de Nintendo Switch 2.

Spelers konden zich eind juli aanmelden voor de Network Test en succesvolle kandidaten werden op 7 augustus op de hoogte gesteld. Succesvolle kandidaten kunnen nu hun accountpagina op de website van de Duskbloods Network Test bezoeken om hun downloadcode voor de Nintendo Switch 2 te bekijken.

Overigens willen we jullie erop wijzen dat als je geen code hebt gekregen, maar wel toegang zou krijgen tot de netwerk test, je ook even een bezoekje moet plegen op de website van de netwerk test. Ondergetekende kreeg namelijk geen mail, maar heeft inmiddels wel de code voor de netwerk test geclaimd.

De tijden voor de netwerk testen van the Duskbloods zijn als volgt:

Vrijdag 21 augustus om 12:00 uur tot 16:00 uur

Zaterdag 22 augustus om 04:00 uur tot 08:00 uur

Zaterdag 22 augustus om 20:00 uur tot 00:00 uur

Zondag 23 augustus om 12:00 uur tot 16:00 uur

Maandag 24 augustus om 04:00 uur tot 08:00 uur

The Duskbloods verschijnt dit jaar exclusief voor de Nintendo Switch 2!