Guerrilla Games haalt vermoedelijk alle live service-elementen uit Horizon Hunters Gathering

De Amsterdamse ontwikkelaar zou veel kritiek hebben gekregen op de netwerk testen van Horizon Hunters Gathering en daarom besloten hebben de boel heel anders aan te gaan pakken.

Hunters Gathering werd in februari aangekondigd door Guerrilla en werd omschreven als een “tactische co-op actiegame” dat zich afspeelt in de wereld van Horizon Zero Dawn en Forbidden West.

De game zou in je eentje te spelen zijn met een NPC of met andere spelers in co-op en eind februari werd er een kleinschalige speeltest gehouden. Nu meldt Bloomberg dat deze tests niet bepaald de gewenste resultaat heeft gekregen. Dit heeft er zelfs voor gezorgd dat de ontwikkelaar de game grondig wil vernieuwen en met name de live service aspecten.

Volgens bronnen die bekend zijn met de plannen van PlayStation, wordt het live service-onderdeel van de game nu geschrapt. Het is de bedoeling om er een meer traditionele coöperatieve multiplayergame van te maken met een verhaalmodus op een kleinere schaal.

Bloomberg meldt dat de game nog niet is geannuleerd, maar dat medewerkers deze week te horen hebben gekregen dat ze tot december de tijd hebben om de directie ervan te overtuigen dat de ontwikkeling van de game moet worden voortgezet.

Naar verluidt zullen “veel” medewerkers die aan Horizon Hunters Gathering werkten, worden overgeplaatst naar een ander project, dat eveneens eind dit jaar zal worden geëvalueerd.

De zoveelste saga in Sony’s live service debakel

Sinds PlayStation in 2022 aankondigde tien live servicegames te willen ontwikkelen, is de ‘Games as a Service’-missie van het bedrijf gekenmerkt door wisselvallige resultaten. De meest in het oog springende misstap was de rampzalige lancering van Concord in 2024, dat slechts twee weken na de release alweer uit de verkoop werd gehaald.

Sony annuleerde ook live service-games in ontwikkeling bij verschillende studio’s, waaronder Bend Studio en Bluepoint Games, waarbij de laatste eerder dit jaar volledig werd gesloten.

Helldivers 2 vormt hierop een uitzondering en is een enorm succes gebleken, terwijl Bungie’s Marathon nog steeds actief is.

In juni gaf Hideaki Nishino, CEO van Sony Interactive Entertainment, tegenover Famitsu aan dat Sony live service-games zal blijven ondersteunen, ondanks de obstakels die het bedrijf heeft ondervonden.