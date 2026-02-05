Guerrilla heeft co-op game Horizon: Hunters Gathering aangekondigd

Guerrilla heeft ons vandaag verrast met een nieuwe Horizon-game. Het is geen opvolger van Forbidden West, maar de co-op game Hunters Gathering voor de PC en PlayStation 5.

Een aantal jaar geleden lekte al informatie over een mogelijke co-op game van Horizon en vandaag is deze dan eindelijk aangekondigd. De game is qua gameplay en visuals anders, maar ziet er desondanks niet minder leuk uit.

In de game neem je de rol van een machine hunter en kun je tot maximaal drie spelers (maar ook alleen) twee diverse modi spelen. De eerste is Machine Incursion en daarin neem je het op tegen hordes machines en uiteindelijk een eindbaas en Cauldron Descent is juist een modus die wat langere potjes garandeert met wisselende ruimtes waarin spelers tot het uiterste wordt gedreven.

Spelers krijgen voor zij aan de slag gaan de keuze uit verschillende hunters, die elk hun eigen speelwijze hebben. Denk hierbij aan hunters die meer van de melee zijn of juist van afstandsaanvallen met pijl en boog of andere gadgets.

Op het moment van schrijven is het nog niet bekend wanneer Horizon: Hunters Gathering verschijnt, maar deze maand zal er al een kleinschalige speeltest worden gehouden, waarvoor je aan kunt melden via het PlayStation Beta Program.