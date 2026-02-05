Nieuwste Nintendo Direct: Partner Showcase met nieuwe en klassieke games voor Nintendo Switch en 2

De nieuwste Nintendo Direct: Partner Showcase bracht nieuws over een mix van verbeterde of geüpdatete versies van terugkerende klassieke games, grootse avonturen die hun debuut maken op de Nintendo Switch 2 en gloednieuwe games die op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch uitkomen.

Er werden onder andere franchises van Bethesda Game Studios en MachineGames aangekondigd die voor het eerst op de Nintendo Switch 2 verschijnen, zoals Indiana Jones and the Great Circle, waarin de iconische archeoloog allerlei avonturen beleeft, Fallout 4 Anniversary Edition, waarin het complete avontuur in de woestenij samenkomt en The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, waarin spelers kunnen genieten van verbeterde graphics en gameplay.

Zoals Todd Howard, studiohoofd en Creative Director van Bethesda Softworks zei: “Het was geweldig om samen te werken op de originele Nintendo Switch en het was een prachtig stuk hardware om op te spelen, zo persoonlijk. Met groot genoegen brengen wij een aantal franchises nu eindelijk voor het eerst naar Nintendo(-systemen).”

De presentatie bevatte ook uitgebreide informatie over Orbitals, een avontuurlijke intergalactische coöp-puzzelplatformer geïnspireerd op de anime van weleer, die exclusief naar de Nintendo Switch 2 komt, Resident Evil Requiem voor de Nintendo Switch 2, inclusief de aankondiging van een video waarin een kijkje achter de schermen van de game wordt gegeven als deel van de “Creator’s Voice”-interviews, Tokyo Scramble een mysterieuze, uitdagende survival-puzzel-actiegame die zich diep onder Japan afspeelt en exclusief naar de Nintendo Switch 2 komt, Pragmata, een sciencefiction-avonturengame vol actie met unieke hack-gameplay, het Nintendo Switch 2-debuut van de epische RPG Final Fantasy 7 Rebirth en Paranormasight: The Mermaid’s Curse, het nieuwste deel in de mysterieuze Paranormasight-avonturenserie.

Hieronder is meer informatie te vinden over de uitgelichte games:

• Indiana Jones and the Great Circle: Als het avontuur roept, antwoordt Indiana Jones. De iconische avonturier keert terug in een origineel avontuur dat zich afspeelt tussen Raiders of the Lost Ark en The Last Crusade. Gebruik Indy’s zweep en vernuft om het op te nemen tegen sinistere krachten terwijl je van de gangen van Marshall College tot de gezonken tempels van Sukhothai reist om de geheimen van de Great Circle te ontrafelen. Indiana Jones and the Great Circle slingert op 12 mei zowel fysiek als digitaal naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Fallout 4: Anniversary Edition: Vier tien jaar vol avontuur, overleven en keuzes in een wereld die voorgoed is veranderd. Als Vault-bewoner moet je verzamelen, vechten, bouwen en allianties smeden om de woestenij en de resten van de beschaving te hervormen in Fallout 4: Anniversary Edition. Spelers kunnen de gevolgen van hun beslissingen verkennen in een enorme open wereld vol met honderden locaties, personages en missies. Deze nieuwe editie van de game bevat ook zes officiële uitbreidingen en meer dan 150 Creation Club-voorwerpen om je avontuur uit te breiden. Dus pak je Pip Boy en bereid je voor wanneer Fallout 4: Anniversary Edition vanaf 24 februari digitaal en vanaf 28 april fysiek verkrijgbaar is voor de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: Ontdek het uitgestrekte landschap van Cyrodiil als nooit tevoren als de beroemde openwereld-fantasy-RPG terugkeert met verbeterde graphics en gameplay. Zowel terugkerende als nieuwe spelers kunnen de weelderige wereld verkennen in deze gemoderniseerde versie van de Game of the Year van 2006. Deze game is tot in de puntjes opnieuw gemaakt met verbluffende nieuwe beelden en prestaties. Niet alleen personages en wapens zijn geheel opnieuw gemaakt, maar ook kaas en zelfs zoete broodjes. Beleef alles wat deze geliefde klassieker te bieden heeft met de eerder uitgebrachte verhaaluitbreidingen Shivering Isles en Knights of the Nine en meer. Alle wegen leiden terug naar Oblivion als The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered dit jaar fysiek en digitaal op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

• Tokyo Scramble: Diep onder Tokio begint een strijd op leven en dood, waarin helder nadenken en bliksemsnelle beslissingen het verschil kunnen maken. Je speelt als Anne, een overlevende die bijkomt in een netwerk van onderaardse grotten vol met Zino, mysterieuze beesten die op dinosaurussen lijken. Sluip, denk snel na, maak strategische beslissingen en blijf vastberaden om uit deze prehistorische wereld te ontsnappen. Daarnaast kunnen tot vier spelers met GameShare1 Anne lokaal of online via GameChat2 helpen om de gevaren van de ondergrondse diepten te overleven als Tokyo Scramble op 11 februari exclusief op de Nintendo Switch 2 verschijnt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Resident Evil Requiem: Er komt een nieuw tijdperk van survivalhorror aan in de vorm van Resident Evil Requiem, het nieuwste en meeslependste deel van de veelgeprezen serie tot nu toe. Stort je in de actie met FBI-analist Grace Ashcroft en legendarische agent Leon S. Kennedy, wiens verhalen en unieke gameplay-stijlen samenkomen in een ervaring die spelers tot op het bot zal doen huiveren. Beleef het verhaal op jouw manier door verschillende moeilijkheidsstanden te kiezen en wanneer je maar wilt tussen eerstepersoons- en derdepersoonsperspectief te wisselen. Daarnaast komt er op dezelfde dag een Nintendo Switch 2-Pro-controller Resident Evil Requiem Edition uit en vanaf deze zomer zullen de allereerste Resident Evil-amiibo van Grace en Leon verkrijgbaar zijn. Resident Evil Requiem verschijnt op 27 februari op de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Pragmata: Verken het gloednieuwe sciencefiction-actieavontuur van Capcom. In de nabije toekomst moeten astronaut Hugh Williams en androïde Diana ontsnappen uit een onderzoeksstation op de maan en hun weg terug naar de aarde vinden. Speel tegelijk als beide hoofdrolspelers en gebruik Diana’s unieke vaardigheid om het pantser van vijanden open te hacken, waardoor Hugh hen kan verslaan met een van zijn vele wapens. Pragmata is vanaf 24 april verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2, samen met een amiibo van Diana die spelers kunnen scannen voor in-game voorwerpen. Beleef de unieke actie-gameplay met een speelbare demo, die vanaf later vandaag in de Nintendo eShop beschikbaar zal zijn.

• Orbitals: Speel met zijn tweeën als Maki en Omura in dit coöp-puzzelplatformavontuur in retro-anime-stijl dat zich afspeelt in de ruimte. In Orbitals, dat exclusief naar de Nintendo Switch 2 komt, proberen spelers samen de dodelijke Storm Wall te trotseren en hun thuis te redden. Orbitals is ontworpen voor asymmetrische coöp, zowel lokaal op hetzelfde scherm of online met een vriend via GameShare, en beloont slim samenwerken en duidelijke communicatie. Breng samen redding als Orbitals deze zomer exclusief op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

• Final Fantasy 7 Rebirth: Spelers hebben het lot van de planeet in handen in het tweede deel van de Final Fantasy 7 remake-serie, Final Fantasy 7 Rebirth. Cloud Strife en zijn kameraden ontsnappen uit de stad Midgar en trekken de wijde wereld in om Sephiroth, een angstaanjagende figuur uit Clouds verleden die vastbesloten is om de planeet te regeren, op te sporen. Rijd op Chocobo’s, sprint over de uitgestrekte vlaktes en verken een uitgestrekte wereld met nieuwe functies en ontmoetingen naarmate het verhaal zich ontvouwt. Ga samen met Cloud Strife en zijn vrienden op reis als Final Fantasy 7 Rebirth op 3 juni op de Nintendo Switch 2 verschijnt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop. Als je een van de edities pre-ordert, kun je een digitale bonus krijgen.

• Kyoto Xanadu: Deze game speelt zich af in een alternatieve realiteit waarin Kyoto de hoofdstad van Japan is. In Kyoto Xanadu nemen spelers het in het grote labyrint genaamd Xanadu op tegen monsters en moeten ze mysteries oplossen. Spelers spelen een student die het labyrint doorkruist en met elk gevecht in Xanadu sterker wordt, terwijl ze de relaties met verschillende mensen in hun dagelijkse leven versterken. Ontdek de waarheid over het labyrint en Kyoto als Kyoto Xanadu deze zomer op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt.

• Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok: Begin aan een epische reis in het Sky Realm. In deze visueel indrukwekkende actie-RPG reizen spelers samen met verschillende bondgenoten langs adembenemende zwevende eilanden om het op te nemen tegen krachtige vijanden. De game bevat 20 speelbare personages, waarmee tot vier spelers samen lokaal3 of online4 kunnen spelen. Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok verschijnt op 9 juli op de Nintendo Switch 2.

• Paranormasight: The Mermaid’s Curse: Hoe ver zou jij gaan om een vloek te overleven? Ontrafel een boeiend bovennatuurlijk mysterie uit verschillende perspectieven in dit gloednieuwe Paranormasight-verhaal. Dit originele, op zichzelf staande verhaal dat zich afspeelt in de kustregio van Ise-shima in Japan, laat spelers kennismaken met sfeervolle locaties, bovennatuurlijke legendes en nieuwe personages terwijl ze de huiveringwekkende mysteries van de zeemeerminnen van Ise proberen op te lossen. Paranormasight: The Mermaid’s Curse komt op 19 februari naar de Nintendo Switch. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Turok: Origins: Neem het op tegen bloeddorstige dinosaurussen en een buitenaardse bedreiging als Turok: Origins naar de Nintendo Switch 2 komt. Begin alleen of online samen met een team krijgers aan een missie op meerdere planeten om een superkracht te vinden die het tij van de oorlog kan keren. Turok: Origins verschijnt deze herfst op de Nintendo Switch 2.

• Digimon Story Time Stranger: Het lot van twee werelden ligt in jouw handen in Digimon Story Time Stranger. Spelers worden meegesleept in een wereldwijde ramp waarbij zowel de menselijke als de digitale wereld op de rand van de ondergang komen te staan. Om beide werelden te redden moeten spelers in strategische turn-based gevechten samenwerken met 450 Digimon met non-lineaire evolutiepaden. Nintendo Switch 2-spelers kunnen ook kiezen welke grafische stand ze willen gebruiken. Het is tijd om te evolueren als Digimon Story Time Stranger op 10 juli op de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Valheim: Word een van Odins verkoren strijders en overleef het door monsters geteisterde rijk. Verdien jouw plaats in zijn zalen in de wereldberoemde Viking-verkenningsgame Valheim. Spelers kunnen het avontuur alleen aangaan of de prachtige procedureel gegenereerde wereld samen met maximaal negen vrienden verkennen. De game is volledig geoptimaliseerd voor de Nintendo Switch 2 en ondersteunt de Joy-Con 2-muisbesturing en HD-trilfunctie 2. Spelers kunnen indrukwekkende Viking-bouwwerken of nieuwe uitrusting maken en maaltijden bereiden om zich voor te bereiden op lastige gevechten. Valheim verschijnt dit jaar op de Nintendo Switch 2.

• Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection: Begin aan een compleet nieuwe reis en vlieg het nieuwste avontuur in Capcoms turn-based RPG-serie binnen. Spelers stappen een wereld binnen waarin de natuurlijke orde is ingestort, monsters op uitsterven staan en een mysterieuze Elder Dragon jou de waarheid onthoudt. Raak bevriend met Monsties, voed ze op en speel krachtige vaardigheden vrij door middel van het Rite of Channeling en Habitat Restoration als Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection op 13 maart naar de Nintendo Switch 2 komt. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop. Je kunt ook een demo downloaden.

• Captain Tsubasa 2: World Fighters: Trek je tenue aan en beleef spectaculaire voetbalactie in de nieuwste game van de geliefde anime-serie Captain Tsubasa. Captain Tsubasa 2: World Fighters bevat 22 elite teams en meer dan 110 personages. Spelers kunnen speciale moves en krachtige schoten leren om te strijden voor de voetbalglorie, waaronder een aantal uitzonderlijke acties van internationale atleten die adembenemende momenten creëren. Captain Tsubasa 2: World Fighters verschijnt dit jaar op de Nintendo Switch.

• Super Bomberman Collection: De populaire party-vechtserie Super Bomberman is nu verkrijgbaar als collectie met in totaal 7 titels in 12 versies, waaronder de tot nu toe niet uitgebrachte gelokaliseerde versies van Super Bomberman 4 en Super Bomberman 5! De games bevatten nu de BOSS RUSH-stand, hulpfuncties, collecties en meer, en spelers kunnen nu via GameShare samen met maximaal drie andere spelers knallen! Geniet opnieuw van klassieke chaos als Super Bomberman Collection– Nintendo Switch 2 Edition later vandaag op de Nintendo Switch 2 en Super Bomberman Collection later vandaag op de Nintendo Switch verschijnt.

• Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition: Ga je eigen weg. Verken een doolhof van grotten vol verdorven wezens en los eeuwenoude mysteries op in het hart van het koninkrijk, waar en wanneer je maar wilt op je Nintendo Switch 2. Met een hogere resolutie, verbeterde framerates en extra effecten laat Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition spelers een klassiek uitziend 2D-avontuur vol actie beleven in een uitgestrekte, verbonden wereld. Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition is vanaf later vandaag verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2. Nintendo Switch 2-spelers die Hollow Knight al op de Nintendo Switch hebben, kunnen de game met het upgradepack gratis upgraden naar de Nintendo Switch 2 Edition.

• The Adventures of Elliot: The Millennium Tales: Een gevaarlijke missie om een vloek op te heffen en het koninkrijk te redden verandert in een reis door vier tijdperken in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. In deze nieuwe actie-RPG voor één speler van het team achter de Octopath Traveler-games speel je als Elliot de avonturier en zijn feeënmetgezel Faie, en beleef je een aangrijpend verhaal vol actie, verkenning en emotie. Met zeven soorten wapens om te gebruiken, aanpasbare Magicite-upgrades om mee te experimenteren en Faie’s krachtige Fairy Actions kunnen spelers hun reis zo beleven als ze zelf willen wanneer Elliot: The Millennium Tales op 18 juni uitkomt voor de Nintendo Switch 2.

• Nieuwe Arcade Archives 2- en Console Archives-games: Maak je klaar voor klassieke games voor thuis of onderweg. Vecht je een weg langs meedogenloze vijanden, dodelijke vallen en bovennatuurlijke krachten om de sinistere plannen van Emperor Ashtar te dwarsbomen in Console Archives.

• Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos: Of beleef de adrenaline van extreme wintersport in Console Archives Cool Boarders, waarin spelers van besneeuwde bergen kunnen afdalen, scherpe bochten kunnen maken of verbluffende trucs kunnen uitvoeren. Deze games zijn vanaf later vandaag verkrijgbaar op de Nintendo Switch 2. Daarnaast komen er dit jaar nog meer games aan, waaronder Arcade Archives 2 Rave Racer voor de Nintendo Switch 2 en Arcade Archives Rave Racer voor de Nintendo Switch, waarin elk circuit barst van de kleuren, scherpe bochten en steile heuvels die je vaardigheden op de proef zullen stellen. Doraemon, Sonic Wings Special en meer worden ook als Console Archives-titels uitgebracht.

• eFootball Kick-Off!: Beleef de passie en spanning van voetbal overal, wanneer je maar wilt, in je eentje of met vrienden, offline of online met eFootball Kick-Off!. Speel World Tour, waarin je je eigen club kunt creëren en overal ter wereld mee kunt doen aan competities. Of kies voor International Cup en voel de spanning van het ultieme voetbalfestijn als nationale teams strijden om de wereldtitel. Er is ook een compacter wedstrijdtype van 6 tegen 6, waarin je meer dan genoeg scoringskansen krijgt, en een rangsysteem waarin je prestaties beoordeeld worden en je steeds beter kunt worden. eFootball Kick-Off! verschijnt deze zomer op de Nintendo Switch 2.

Naast de bovengenoemde titels bevatte de presentatie een collage van nog meer games die onderweg zijn naar de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch, waaronder:

• Disney Dreamlight Valley – Nintendo Switch 2 Edition, waarin spelers een wereld vol Disney-magie kunnen verkennen. Spelers kunnen prachtige verhalen ontdekken met verbeterde prestaties en graphics, een verhoogde voorwerpenlimiet en meer als de game op 25 maart op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

• PGA TOUR 2K25, waarin je je onder de grootste golfers ter wereld kunt scharen. Golffans kunnen meedoen aan de ultieme uitdagingen: de PGA Championship, de U.S. Open en The Open Championship. De tweede plaats is niet genoeg als PGA TOUR 2K25 op 6 februari op de Nintendo Switch 2 verschijnt.

• WWE 2K26, waarin fans met 400 supersterren en legenden uit meerdere tijdperken kunnen kiezen uit het grootste aantal worstelaars uit de geschiedenis van de serie. Fans kunnen vanaf 13 maart op de Nintendo Switch 2 met nieuwe wedstrijdtypes, de Universe-stand en de uitgebreide MyFACTION-stand de ring betreden. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Shadow Tactics: Blades of the Shogun, waarin spelers hun vijanden te slim af moeten zijn en de ultieme dodelijke schaduw worden. Tactische stealth sluipt op 18 maart naar de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Another Eden Begins, waarin zich een episch avontuur ontvouwt dat zich uitstrekt over ruimte en tijd. Deze tijdreis-RPG voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch verschijnt deze zomer.

• Goat Simulator 3 beukt zich een weg naar de Nintendo Switch 2. Fans kunnen alleen of met hulp van een vriend of vriendin chaos stichten. Goat Simulator 3 is vanaf 1 april verkrijgbaar. Pre-orders zijn vanaf later vandaag mogelijk in de Nintendo eShop.

• Culdcept Begins – Nintendo Switch 2 Edition, waarin het tijd is om met dobbelstenen te gooien, wezens op te roepen en de overwinning te behalen in de ultieme strategische strijd. Culdcept BEGINS – Nintendo Switch 2 Edition voor de Nintendo Switch 2 en Culdcept BEGINS voor de Nintendo Switch zijn vanaf 16 juli verkrijgbaar.

• Scott Pilgrim EX slaat zich een weg naar een nieuw tijdperk. Werk samen met vrienden en vecht je een weg door ruimte en tijd als deze game op 3 maart verschijnt voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch.

• Star Trek: Voyager – Across the Unknown, waarin je de leiding krijgt over de U.S.S. Voyager en moet zorgen dat je bemanning de reis terug naar huis overleeft, verschijnt op 18 februari verschijnt op de Nintendo Switch 2. Pre-orders zijn nu mogelijk in de Nintendo eShop.

• Tales of Arise– Beyond the Dawn Edition, waarin je de avonturen van Alphen en Shionne volgt terwijl ze hun krachten bundelen om de planeet bevrijden van 300 jaar onderdrukking, verschijnt op 22 mei op de Nintendo Switch 2.

• Reanimal, waarin spelers moeten ontsnappen aan onvoorstelbare verschrikkingen om hun vrienden te redden. Dit nieuwe mysterieuze coöp-horroravontuur verschijnt op 13 februari op de Nintendo Switch 2, net op tijd voor Valentijnsdag.

De Nintendo Direct: Partner Showcase van vandaag bevatte een uitgebreide mengeling van nieuwe en klassieke games voor de Nintendo Switch 2 en Nintendo Switch, waaronder Indiana Jones and the Great Circle, Fallout 4: Anniversary Edition, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Resident Evil Requiem, Final Fantasy 7 Rebirth, het intergalactische coöp-puzzelplatformavontuur Orbitals en meer.