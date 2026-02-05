Nintendo Direct Partner Showcase hier live te volgen

Nintendo houdt vanmiddag de eerste Nintendo Direct en het is een Partner Showcase. Je hoeft niet verder te zoeken naar een goede livestream, want hij is hier live te volgen!

De livestream zal dus in het teken staan van games van andere uitgevers. Denk hierbij aan games als Resident Evil, Monster Hunter en EA Sports FC. We zijn erg benieuwd welke games er vandaag de revue zullen passeren! Krijgen we dan eindelijk de Call of Duty game voor de Switch 2 te zien? En gaat Ubisoft meer games uitbrengen op de hybride console van Nintendo? Rond half 4 zullen we alles weten!