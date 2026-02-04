Volgende Xbox ligt wat AMD betreft volgend jaar in de winkels

AMD CEO Dr. Lisa Su heeft een hint gegeven over de komst van de volgende Xbox. De maker van de SoC (System on Chip) van de nieuwste hardware van Microsoft ligt in ieder geval op schema!

Ondanks dat er al maanden geruchten over het internet gaan waarin vermeld wordt dat de volgende generatie console later komen vanwege de prijsstijgingen van de RAM-geheugen.

Nu laat Lisa Su dus weten dat AMD op schema ligt om de chips voor de volgende Xbox op schema te kunnen leveren. Dit zou volgens haar betekenen dat de nieuwste console van Microsoft ergens volgend jaar al zou kunnen verschijnen. Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

De volgende generatie Xbox en PlayStation worden al enige tijd genoemd in het geruchtencircuit. Zo zou de Xbox krachtiger zijn dan de PlayStation, maar wel een flink duurder prijskaartje bevaten. Dit zou ook komen doordat de volgende Xbox niet meer een standaard console gaat worden, maar meer een mini PC die je ook aan je TV kunt koppelen. Zo zou deze dus niet alleen Xbox-games spelen, maar ook PC-games via Steam, Epic Games Store, EA App en Ubisoft Connect.

Vooralsnog heeft Microsoft nog niks gezegd over de nieuwe Xbox, behalve dat deze inderdaad in ontwikkeling is. Wat en wanneer hopen jullie de volgende Xbox en PlayStation te zien. Of zijn jullie nog lang niet klaar met de huidige generatie consoles?