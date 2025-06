Xbox bevestigt samenwerking met AMD voor volgende generatie Xbox

In een bericht op social media laat Microsoft weten dat het bedrijf heeft een “strategisch meerjarig partnerschap met AMD gesloten om gezamenlijk silicium te ontwikkelen voor een portfolio van apparaten”, waaronder de volgende generatie Xbox-consoles.

Announcing that we’re building the next-generation of Xbox first-party devices and cloud, including our future Xbox consoles, together with @AMD.

Next-level performance, cutting-edge graphics, breakthrough gameplay, and unmatched compatibility. Stay tuned for what’s next. pic.twitter.com/XvQNk0xO69

— Xbox (@Xbox) June 17, 2025