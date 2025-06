shift Up erkent dat het verhaal van Stellar Blade niet geweldig is en wil dat bij het vervolg verbeteren

Stellar Blade werd geroemd om diens gameplay, maar het verhaal liet eigenlijk wel te wensen over. Ook ontwikkelaar Shift Up erkent dat, maar wil zich met het tweede deel revancheren.

In een interview met This is Game (vertaald door Eurogamer) laat regisseur Hyung-tae Kim weten dat de eerste game eigenlijk een uitgebreider verhaal had en meer scenes. Zo zou de game uitleg geven waarom het hoofdpersonage zo vaak van kleding wisselt. Echter moesten ze efficiënter met hun tijd om gaan en werden deze filmpjes een flink stuk ingekort. Om de game op tijd af te krijgen, werden er dus filmpjes weggelaten waarin de personages en hun verhalen werden uitgelicht.

Volgens Kim zullen ze, “als ze de kans krijgen” om aan een volgende game te werken, zeker gaan werken om het narratief verder uit te werken. Overigens wordt er ook door de ontwikkelaar gewerkt aan Stellar Blade 2, maar dat was dus eigenlijk DLC voor de eerste game, die echter te groot werd en dus maar een volledige sequel is geworden.

Stellar Blade verscheen vorig jaar april voor de PlayStation 5 en werd door gamers en critici met lof ontvangen. De game scoorde ook een goede scoren in onze review! Vorige week verscheen de game op de PC en ook daar doet de game het goed. Nadat het in één dag al meer dan 183.000 gelijktijdige spelers had, wist het in het weekend al de mijlpaal van 1 miljoen verkochte exemplaren te behalen.