“Verhaal GTA 6 werd tot drie keer geweigerd door Take-Two

Er wordt geclaimd dat Rockstar niet al te happig was op de eerste drie verhaallijnen van GTA 6. Na de derde keer van afwijzing door Take-Two zou Dan Houser er genoeg van hebben en een stap terug deed.

We willen even zeggen dat de bron van dit verhaal Fravilys is en deze nog niet een betrouwbare bron kunnen noemen. Ondanks dat vonden wij het wel interessant om te melden hoe het achter de schermen bij Rockstar Games zou kunnen werken.

De schrijver van het bericht claimt dat er drie verschillende versies van het verhaal voor GTA 6 zijn geschrapt door Take-Two. De eerste pitch zou een detectiveverhaal bevatten met drie personages. De ontwikkelaars zouden enthousiast zijn voor dit verhaal en er werd tot eind 2016 aan gewerkt. Take-Two zou het verhaal te “duister” hebben gevonden en voldeed ook niet aan hun verwachtingen.

De tweede pitch zou maar twee personages bevatten, namelijk een politieagent en een drugsdealer die “nog gekker” zou zijn dan Trevor uit GTA 5. Deze versie werd 18 maanden aan gewerkt, maar ook daarbij gebruikte Take-Two hun vetokaart. De derde versie zou daar wat details aan veranderen en zo werd de politieman vervangen door een Afro-Amerikaanse voormalig soldaat, die uit de gevangenis is gestuurd en in de criminele onderwereld belandt.

Toen die in 2019 werd geannuleerd, besloot Dan Houser om een pauze in te lassen om vervolgens helemaal op te stappen in 2020. We attenderen er nogmaals op om dit met een korrel zout te nemen, maar het zou kunnen beschrijven waarom het zo lang duurde voordat GTA 6 überhaupt uit de doeken werd gedaan. Denken jullie dat hier een kern van waarheid in zit?!

GTA 6 komt in ieder geval op 26 mei 2026 uit en onlangs werd de tweede trailer voor de game vrijgegeven!