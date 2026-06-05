Bekijk hier de Summer Game Fest 2026

Vanavond is de grote Summer Game Fest show met niemand minder dan Sjef Keihley! Je kunt de twee uur durende show hier live volgen!

Er is eigenlijk nog weinig bekend wat er vanavond/ vannacht precies aan wordt gekondigd. Wel heeft Geoff Keighley bevestigd dat we de eerste game van Paramount hun eerste game zal aankondigen.

Paramount Games Studio has been announced. First game announcement today during #SummerGameFest pic.twitter.com/VYEfhbX2qS — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 5, 2026

Daarnaast wordt er veel gespeculeerd over mogelijke onthulling, zoals de remake van Resident Evil: Code Veronica en ook zou Final Fantasy 7 Remake part 3 van de partij zijn. Daarnaast vragen we ons af wat een event van Keighley is zonder optreden van Hideo Kojima?! Gaan we dan eindelijk wat meer zien van zijn horrorgame OD?!

Hoe dan ook: om 23:00 gaat de show van start en die kun je via de livestream hieronder volgen!!