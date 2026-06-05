Asha Sharma wil Xbox het nummer één gaming en entertainmentbedrijf worden

De doelstellingen van Asha Sharma liegen er niet om. De nieuwe CEO van Xbox wil namelijk voor 2030 dat het bedrijf het nummer één bedrijf in gaming en entertainment wordt.

De CEO laat weten dat haar doelstelling niet gebaseerd is op het behalen van een winstmarge van 30 procent, maar echt om het nummer één bedrijf in gaming en entertainment te worden.

Ze geeft wel toe dat Xbox nog van ver moet komen, aangezien het bedrijf er op dit moment niet goed voor staat. Het management wil dan ook de komende 100 dagen gebruiken om een flinke reset door te voeren.

Wat dat betreft, is het bedrijf al goed bezig, want zo hernoemde het bedrijf Microsoft Gaming weer Xbox (wat inmiddels XBOX is) en werden de prijzen van Game Pass omlaag gegooid. Ook lijkt het bedrijf hun visie wat betreft exclusieve games te willen herzien.

In dezelfde interview liet Sharma weten waarom de overname van Activision Blizzard destijds een goede keuze was. De uitgever had met IP als Call of Duty, Candy Crush en World of Warcraft immers hele populaire franchises in handen. Daarvan genereerde Call of Duty zelfs meer dan het Marvel Cinematic Universe.

Ondanks dat deze overname nog niet zo succesvol is gebleken, blijft men investeren in XBOX en zal dat ook op lange termijn blijven gebeuren.