Stellar Blade sequel stilletjes onthuld door Shift Up

We kregen vandaag al te horen dat het goed gaat bij het Koreaanse Shift Up Entertainment, maar blijkbaar heeft de ontwikkelaar ook een sequel van Stellar Blade onthuld.

Stellar Blade was voor vele een aangename verrassing vorig jaar en dit jaar komen ook PC-eigenaren aan de beurt om de game onder de loep te nemen. Op de PlayStation 5 gingen er 1 miljoen exemplaren van de game over de toonbank en volgens Shift Up zal de PC-versie het nog beter doen.

Het was in ieder geval een van de redenen dat het team vorig jaar als kerstbonus onder andere een PlayStation 5 Pro cadeau kregen. Het team is in ieder geval meer dan tevreden en lijkt al bezig te zijn met een sequel, die overigens eerder kan verschijnen dan je denkt!

In een presentatie van de ontwikkelaar is namelijk een pagina gevonden waarin de toekomstplannen in grove lijnen staan. Daar staan Goddes of Victory: Nikki, Stellar Blade en het nog onbekende “Project Witches” vermeld. Bij het stukje van Stellar Blade staat platform expansion, wat natuurlijk de release op PC is en een sequel gemeld. Deze sequel zou volgens deze tabel nog voor 2027 moeten verschijnen!

Uiteraard kunnen plannen wijzigen, maar het ziet er in ieder geval erg rooskleurig uit voor de fans van dit IP! Ondergetekende was erg te spreken over het origineel en kan dan niet wachten op een vervolg!