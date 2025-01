Stellar Blade-ontwikkelaar trakteert personeel, Last of Us seizoen 2 in april en meer in overig nieuws week 2

Het was weer een heftig weekje in de game-industrie. Zo werd er iedere dag wel iets gelekt van de Nintendo Switch 2, maar was er nog genoeg ander nieuws! We hebben het weer op een rijtje gezet!

Nieuws

PlatinumGames viert dit jaar het 15 jarig bestaan van Bayonetta. Op social media platform X laat het bedrijf weten een “aantal dingen in petto” te hebben om deze mijlpaal te vieren.

It’s Bayonetta’s 15th Anniversary Year!💋💄 Bayonetta released internationally in January 2010 so we’re making 2025 into a year of celebration🎉

We have a few things in store to celebrate this milestone so keep your eyes peeled👀https://t.co/MNkIPRKgxB#BAYONETTA15th — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) January 6, 2025

Het management van Shift Up Entertainment (van Stellar Blade) is zo blij met het personeel dat ze allemaal een flinke bonus hebben gekregen. Naast 5 miljoen won (bijna 3300 euro) kreeg men ook allemaal een PlayStation 5 Pro. Met deze bonus wordt niet alleen hun waardering getoond, maar ook gehoopt dat het talent binnen de studio blijft.

Sony komt volgende maand met een nieuwe collectie accessoires in de kleur Midnight Black. Het gaat om de PlayStation Portal , de DualSense Edge (beide voor 219,99 te koop) en de Pulse Elite headset (€149,99). Je kunt de accessoires al vanaf 16 januari pre-orderen en ze zullen dan rond 20 februari bij je op de mat moeten ploffen.

Op 23 januari verschijnt een van de game of the year genomineerde games op PC. Square Enix heeft vandaag laten weten aan welke eisen je systeem moet voldoen om Final Fantasy 7 Rebirth te kunnen draaien.

Final Fantasy VII Rebirth on PC features three default graphics presets and the ability to customize settings. These presets have been optimized to allow you to experience the game in the best quality possible depending on your set-up. pic.twitter.com/QvUsGZ8jVm — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) January 6, 2025

WWE 2K25 is officieel aangekondigd en hoewel de game volgens uitgever 2K Games een stuk “groter, gedurfder en beter” wordt hebben we nog geen trailer gekregen. Wel zijn er vijf screenshots vrijgegeven waarmee je het in ieder geval tot 28 januari mee zult moeten doen.

Slecht nieuws voor degene die uitkeken naar Transformers: Reactivate. De (online) co-op game van Splash Damage is namelijk geannuleerd. Hierdoor heeft de ontwikkelaar enkele ontwikkelaars op straat moeten zetten “om te kunnen terugschalen voor de projecten die nog wel in ontwikkeling zijn.” Het bedrijf vindt het overigens erger om personeel op straat te zetten dan de game te annuleren.

An update on Transformers: Reactivate. pic.twitter.com/jGkzZ0begd — Splash Damage (@splashdamage) January 8, 2025

Nintendo gaat de samenwerking met LEGO verder uitbouwen. Op X hint de platformhouder namelijk op een LEGO Game Boy!

Build the classic Nintendo system in LEGO® form. Coming October 2025. pic.twitter.com/XEyhbARqXq — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 9, 2025

De brand in Los Angeles heeft ook de game-industrie getroffen. Diverse bedrijven laten aan hun medewerkers weten dat hun veiligheid de prioriteit heeft en dat hun andere missie er na de brand ook nog wel zal zijn. Naughty Dog, dat gelegen is in Santa Monica, heeft wel plannen klaar liggen voor als het fout dreigt te gaan, maar op dit moment wordt er niet verwacht dat de brand hun kantoor zal bereiken.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawai krijgt na de lancering een gratis update die New Game Plus met zich mee zal brengen. Dit klinkt niet vreemd, totdat je beseft dat ze vorig jaar met Infinite Wealth de modus alleen beschikbaar maakte voor eigenaren van de duurdere Deluxe en Ultimate edities van de game.

Serie/ fimnieuws

The Last of Us seizoen 2 zal in april op HBO Max gaan verschijnen. Dat werd deze week bekendgemaakt via de onderstaande trailer!

Horizon, een andere gameserie van Sony zou oorspronkelijk op Amazon Prime een serie krijgen. Echter is dit veranderd naar een film voor het witte doek. PlayStation Productions zal deze in samenwerking met Columbia Pictures gaan ontwikkelen.

Horizon Zero Dawn will now become a major motion picture from Columbia Pictures and PlayStation Productions. pic.twitter.com/kA43DK19Nq — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 7, 2025

Datzelfde geldt dus ook voor Helldivers dat nu ook als film in de bioscoop zal verschijnen, in plaats van een serie.

Helldivers will now become a movie from Sony Pictures. pic.twitter.com/9EGe3xFtd8 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 7, 2025

Tot slot is er ook bekend geworden dat er een animeserie van Ghost of Tsushima in 2027 naar Crunchyroll komt. Takanobi Mizuno, die de aflevering “The Dual” regisseerde van Star Wars: Visions, zal als regisseur fungeren terwijl Gen Urobuchi (Nitro Plus) het verhaal zal verschijnen. Sony Music zal de muziek en soundtrack voor de anime maken.

De hevige branden in Los Angeles en omstreken hebben impact op de opnames van het tweede seizoen van Fallout. De brand die inmiddels al minstens 10 levens heeft geëist en waarbij 130.000 mensen geëvacueerd zijn, heeft ervoor gezorgd dat de opnames die volgende week in de Santa Clarita-regio zouden plaatsvinden zijn uitgesteld.

De Sleeping Dogs verfilming is helaas geannuleerd, aldus acteur Donnie Yen, die de hoofrol van de film op zich zou nemen. In gesprek met Polygon laat hij weten er geld en tijd in te hebben gestoken, maar dat mocht helaas niet baten.

Op 3 april verschijnt The Last of Us: Part 2 op de PC en om deze game te kunnen spelen, zal je een PSN-account moeten koppelen aan je Steam/ Epic Games Store. Eerder probeerde Sony dit ook al bij Helldivers 2 te doen, maar draaide dit om door de kritiek die het ontving. Het lijkt erop dat men nu echt voet bij stuk gaat houden.

Geruchten

Dit weekend lekte foto’s van de joy-cons voor de Nintendo Switch 2 en deze zijn uiteraard helemaal ondersteboven gehouden. Op de foto’s is een sensor gespot die mogelijk de controller dezelfde mogelijkheden geeft als een muis. Het blijft vooralsnog gissen, aangezien Nintendo ons vooralsnog is spanning laat wachten.

Switch 2 Joy cons leak confirmed REAL by Nintendo Warranty website Leak seemingly confirms IR Sensor/Optical Sensor capabilities for them Switch 2 literally having EVERY control option for gaming is an absolute GAME CHANGER 🔥#Nintendo once again setting the Standard pic.twitter.com/yg6MtsRmIT — NintenGOD (@AesirMalos) January 5, 2025

Kun je nog steeds niet genoeg krijgen van alle Nintendo Switch 2 leaks? Mooi, want 91Mobiles meldt namelijk dat er wel degelijk een OLED-scherm (versie) van de hybride console zal komen. Het is overigens de eerste keer dat wij vernemen van een dergelijk scherm, waar alle andere geruchten claimden dat Nintendo weer eerst met een LCD-scherm zou komen. Dus neem het vooralsnog met een korrel zout!

Er komt dit jaar een Games of Thrones naar de PC, iOS en Android, genaamd Kingsroad. De game speelt zich af gedurende de serie en als je geïnteresseerd bent, kun je jezelf inschrijven voor de gesloten beta van de game die nog tot 12 januari zal draaien.

The gameplay trailer for the new action-adventure RPG ‘GAME OF THRONES’ game has been released. Releasing later this year on iOS/Android and PC. pic.twitter.com/O6ry8P0sbC — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 8, 2025

Er is in een update van Pokémon Go mogelijk een verwijzing naar een nieuwe Pokémon Presents stream gevonden. Deze zou volgens de data op Pokémon Day worden gehouden en dat is op 27 januari. Wat dat betreft, is het geen verrassing aangezien dit de afgelopen jaren vaker het geval was.