Review F1 25 – zet een tandje bij!

Codemasters en EA hebben eind vorige maand F1 25 uitgebracht en wij hebben de game weer uitvoerig onder de knoppen gehouden. Heeft de game een goede reden voor de jaarlijkse upgrade?! Je leest het in de review!

Konner en kwel!

We hebben dit jaar sowieso al weer een reden tot juichen, want Breaking Point is weer terug van weggeweest. Dit keer doet het team van eigenaar Davidoff Butler en teambaas Casper Akkerman mee voor de titel. Echter kent de op Drive to Survive geïnspireerde modus weer het nodige portie drama. Hierbij komt ook nog eens dat dochter Callie Meyer voor het eerst in de formule 1 wagen stapt en je kunt wel een beetje uitstippelen op wat voor een soort familiedrama het uit komt. Callie vervangt immers haar broer die door oor schade niet meer actief is als coureur.

Ach gelukkig is er tijdens de vele cutscenes aan drama genoeg te beleven op de circuits en is dat ook wel de ideale manier om al dat gedoe even achterwege te laten. Dit zijn wederom gedeeltes van races, waarin je moet proberen bepaalde doelen te behalen, maar uiteindelijk draait het om een heel ander doel.

Immers bestaat er de kans dat het team geschiedenis kan schrijven door als relatieve nieuwkomers met de meest prestigieuze prijs er vandoor te gaan. Hoe dit verder loopt, moet je vooral zelf maar ervaren, maar ik moet zeggen dat ik me hier prima mee vermaakt heb. Al is het niveau van het acteerwerk niet altijd om naar huis te schrijven, kan ik niet zeggen dat ik me er mateloos aan heb geïrriteerd ofzo.

Nog meer te managen!

Naast de terugkeer van Braking Point heeft Codemasters de carrière modus van F1 25 nog wat verder uitgebreid. Vooral als je het leuk vindt om een team te managen en daarnaast ook nog tussendoor lekker op het circuit los te kunnen. Zo voelt het inmiddels wel, vooral als je de modus voor het eerst opstart en je als eigenaar diverse contracten moet regelen, rijders moet kiezen, kleursamenstellingen, de begroting van je team kloppend moet maken en daarnaast ook nog investeringen en events moet inroosteren. Een leuk detail is dat je kunt kiezen uit een bestaande (voormalig) coureur, team Konnersport, maar ook het AGXP team uit de komende F1 film. Echter ben je zeker een uur bezig voor überhaupt de eerste race van het seizoen in Australië van start gaat!

Persoonlijk merkte ik dat ik het wel erg veel informatie vond en veel van de medewerkers die je helpen met uitleg over de diverse menu’s en mogelijkheden op een gegeven moment ben gaan skippen, omdat ik wilde racen en niet mijn racestuur had neergezet om een management game te spelen. Maar goed ik kan me voorstellen dat degene die in de afgelopen jaren nog meer management taken wilde hebben helemaal aan hun trekken komen.

Gedurende het seizoen ben je niet alleen maar bezig met het zo goed mogelijk beëindigen van alle races, maar dus ook hoe de gehele organisatie reilt en zeilt. Bovendien wil je natuurlijk stappen maken met je bedrijf en je auto’s op de baan en zal je constant keuzes moeten maken tussen welke investeringen je in het bedrijf doet en welk personeel je daarvoor nodig denkt te hebben.

Bovendien heeft Codemasters het ontwikkelen en de research naar nieuwe onderdelen van elkaar gesplitst. Je team doet eerst onderzoek of ze een bepaald onderdeel kunnen maken en daarna kun je pas het onderdeel daadwerkelijk maken. In het begin zal je zelfs keuzes moeten maken om welke onderdeel je bij welke rijder je installeert. Om dit bij beide coureurs te kunnen realiseren, zal je dus eerst moeten investeren in je R&D faciliteiten. Of de installatie een week uitstellen, zodat je beide coureurs tevreden houdt.

Maar hoe speelt het?

Qua besturing zijn er niet heel veel veranderingen doorgevoerd, maar is het handelingsysteem wel iets aangepast. Zo lijken de auto’s wat lichter aan te voelen en merk je dat de game nog strategischer is geworden doordat de auto’s veel meer vuile lucht uitblazen en impact hebben op de gradatie van je banden. Kies je ervoor om rondes achter elkaar achter iemand te rijden of ga je liever voor de undercut en duik je toch snel de pits in?!

Hoewel de veranderingen een positieve impact hebben, is het toch jammer dat Codemasters na al die jaren nog geen goede force feedback heeft weten te implementeren voor racesturen. Het is begrijpelijk dat dit behoorlijk ingewikkeld kan zijn, maar nu merk je eigenlijk nooit goed wanneer het echt tijd begint te worden om de racepace aan te passen of naar binnen te duiken voor verse slicks.

Naast de kleine veranderingen in de auto zijn er ook een vijftal circuits helemaal gescand met behulp van LIDAR. Dit systeem heeft de gehele circuit van binnen naar buiten gescand en hierdoor zijn deze nog realistischer dan voorheen. Dit soort kleine details zorgen ervoor dat de game nog meer weet te schitteren in 4K en 60fps. Er is ook een performance modus waardoor de game in 4K en 120fps gespeeld kan worden en op PlayStation 5 Pro zelfs 8K met 60fps, maar helaas heb ik geen TV die dit ondersteunt.

Volgend jaar komt de grote verandering!

Net zoals dat het echte F1-seizoen geen grote veranderingen kent ten opzichte van vorig jaar, biedt ook F1 25 geen grootste veranderingen. Echter waren de meeste veranderingen wel broodnodig om deze serie nog de moeite te maken. Al zorgt Braking Point 3 ook wel weer voor het extraatje waar we weer even op mogen teren. Naast de gescande circuits zijn er ook een drietal circuit nu in omgekeerde richting te rijden, en hoewel dit leuk is om eens gedaan te hebben, is het geen spectaculaire toevoeging. Net als dat we weer dezelfde F1 World krijgen als vorig jaar, waar alleen wat nieuwe races zijn toegevoegd.

F1 25 is voor de doorgewinterde F1-fanaat zeker een welkome game, zeker als je de game van vorig jaar geskipt hebt. De game speelt prima weg en heeft eigenlijk alleen maar wat onschuldige bugs, zoals een race engineer die verkeerde informatie doorgeeft en de grote van Yuki Tsunoda (en nu ook Isack Hadjar en Kimi Antonelli). Verder dan dit kun je nu echt helemaal los als teameigenaar (en apart als rijder) en weer een jaar lang vol gas geven! Al moeten we er wel bij vermelden dat de wijzigingen die er volgend jaar in de sport doorgevoerd gaan worden de game nog wel iets interessanter kan maken!

Uitgever: EA

Ontwikkelaar: Codemasters

Releasedatum: 30 mei 2025

Platformen: PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro