Review: F1 24 – mag nog wel een beetje gas bij!

EA Sports heeft ons dit jaar weer verblijdt met een review-exemplaar van F1 24. Of we na het spelen nog steeds zo blij zijn, lees je in deze review!

Ieder jaar is dat moment dat het nieuwe seizoen wordt geopend van alle sporten. Dit begon vroeger pas in augustus, maar is in het geval van de F1-reeks steeds dichterbij de start van het seizoen (hopelijk nog een jaartje of 4 à 5 te gaan voor een gelijktijdige release). Hiermee lijkt de racegame steeds beter het momentum te kunnen pakken en hopen we dat dit niet ten kosten gaat van de kwaliteit van de game.

F1 24 klinkt op papier als een gigantische upgrade ten opzichte van het deel van vorig jaar. Met onder andere het Dynamic Handling systeem, een vernieuwde carrière modus, waaronder de mogelijkheid om met legendarische coureurs te rijden en verbeteringen aan de tracks, lijkt het garant te staan voor succes.

EA Sports Handling System

De praktijk is echter toch anders, want de game voelt namelijk niet als een groot updatepakket, maar eerder het fijn schaven van de game van vorig jaar. Om te beginnen met het Dynamic Handling systeem: hoewel het systeem het onderstuurprobleem van F1 23 lijkt aan te pakken, is dat niet het geval. Het systeem zorgt er namelijk voor dat het de bolides wat agressiever op de baan aanvoelen en bochten wat scherper in kan sturen.

Hoewel dit dus een oplossing lijkt voor het probleem van de game van vorig jaar is dat helaas niet het geval. Het blijft bij sommige races nog steeds een gevecht om binnen te lijnen te blijven. Je hebt het gevoel dat je constant moet balanceren tussen onder- en overstuur en dan werkt het niet mee dat de F1-wagens vaak niet stabiel aanvoelen. Zo gebeurt het nu nog sneller dat je wagen spint als je net iets te veel gas geeft in de bocht, ook al heb je de tractie controle volop aan. Het is gelukkig niet het meest grote probleem tijdens de race, want je kunt middels een flashback dingen ongedaan maken, maar als het gebeurt tijdens een snelle ronde rijden, kan dat weleens frustreren.

Wat wel een mooie bijkomstigheid is of in ieder geval zo lijkt, is dat je in deze game niet alleen het verschil voelt tussen de verschillende wagens, maar ook aan de status van je banden. Hoe meer slijtage hoe minder grip je hebt en hoe groter de kans is dat je een momentje zult hebben. Het was in de voorgaande games al nodig om op je bandenslijtage te letten, maar in deze game is het nog belangrijker om op je rijstijl te letten en zo vroeg mogelijk aan te leren hoe je jouw banden zo lang mogelijk “overeind” kunt houden.

Een glansrijke carriere met Senna of Schumacher?!

De carriere modus is dit jaar flink verandert en niet alleen doordat alle coureurs er nog meer uitzien dan hun equivalenten op TV, maar ook doordat je nu zelf in de bolide van Max of Lewis of Lando kunt gaan zitten. Uiteraard kun je nog steeds een eigen coureur of zelfs team aanmaken, maar naast de bekende F1 Grid van dit jaar, de F2 Grid van vorig jaar zijn er ook een grote groep legendes waar mee je aan de slag kunt. Denk hierbij aan Ayrton Senna, maar ook Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya en streamers als Jarno Opmeer.

Echter voor je de keuze maakt uit welke coureur en voor welke team je hem wil laten spelen: ja je kunt bijvoorbeeld Michael Schumacher voor Red Bull laten rijden, is er nog de keuze voor wat voor carriere je wil beginnen. Er zijn vier verschillende modi, namelijk als coureur, een team beginnen en naar de top helpen, een twee speler carrière en een uitdagingen carrière.

In laatstgenoemde moet je zo veel mogelijk uitdagingen voltooien en krijg je gewoon een coureur toegewezen. Zodra je bewijst dat je het kan, zal je punten verdienen en daarmee kun je faam scoren door jouw naam op de online leaderbord te zetten.

Ook een geinige toevoeging aan de carriere met een van de huidige coureurs is hoe zij hun overwinning vieren. Codemasters heeft enkele spreuken van de huidige coureurs opgenomen en dat wordt dan afgespeeld als ze de winst binnen hebben.

Of toch een natuurlijkere carriere?

Als je als coureur aan de slag gaat, staat er ook dit jaar weer de keuze om te beginnen in de F2 of het seizoen van vorig jaar te skippen (opvallend genoeg missen de F2-bolides van vorig jaar nog) en direct te beginnen als F1-coureur.

Mocht je voor het eerste gaan, moet je dus eerst bewijzen dat je het überhaupt in huis hebt om de grote stap te maken. Door jezelf week in en uit te laten zien, scoor je punten in diverse categoriën (ervaring, racecraft, bewustzijn, snelheid en focus). Hoe beter je daar in presteert hoe groter de kans dat een team als Ferrari of Red Bull zich bij jouw zullen aandienen.

In de F1 bepaalt dit hoe veel resources een team aan jouw wil spenderen en dat geeft je weer tot een bepaalde hoogte in sprake over welke updates er worden doorgevoerd. Mocht je namelijk niet zo goed presteren als jouw teamgenoot, zal deze meer te zeggen hebben over wat het team moet upgraden.

Er is door een goede rating een beter stoeltje te verdienen, maar ook kun je jouw stoeltje op het spel zetten als je door de ondergrens heen zakt. Je laat jouw rating en jouw gewenste verbetering vastleggen in een contract en als je daar niet aan voldoet of beter gezegd: te kort schiet, dan zal je toch moeten wieberen.

Een van de leuke details van de game zijn de geheime meetings die je kunt maken bij andere teams die jouw op de radar hebben staan. Gezien hoe het welbekende “silly season” voor volgend jaar al vroeg in 2024 begon (wat normaal pas in de zomervakantie langzaam aanwakkert), past het eigenlijk erg goed bij hoe de Formule 1 er op dit moment voor staat.

Nog steeds kleine stapjes

Hoewel Codemasters de releases van de F1-games steeds meer lijkt te pushen richting het begin van het “echte” seizoen, merk je in veel opzichte dat de game daardoor nooit echt grootste stappen maakt. Als je het bekijkt qua grafisch gebied lijkt het wel of Codemasters de grens van hun engine wel enigszins gehaald te hebben.

De game ziet er niet verkeerd uit hoor, maar er zijn al tal van racegames te noemen die vooral buiten de baan wel beter uit de verf lijken te komen. Hoewel je jezelf ook kunt afvragen hoe vaak je daar nou oplet. Persoonlijk viel het me vaak op als je in plaats van een vliegende ronde gewoon uit de garage rijdt, het publiek en de tribunes er vrij optisch vrij gedateerd uit zien.

Ook in de cut scenes voor je een seizoen van start gaat, zal je merken dat Codemasters het allemaal op save gespeeld heeft. Blijkbaar heeft elk coureur dezelfde hoofdkantoor en dezelfde zaakwaarnemer. Gelukkig dat je dit alleen maar in het begin van een nieuwe carriere ziet, maar het zou toch juist vetter zijn als je als nieuwe coureur van bijvoorbeeld McClaren of Williams het hoofdkantoor mag bezoeken en alle geschiedenis van dichtbij mag aanschouwen? Ach een mens mag toch iets te wensen overlaten?!

Daarnaast zijn er ook soms wat kleine details die niet heel goed uit de verf zijn gekomen. Zo laat jouw crew jouw los in de pitstraat, ook al zorgt dat voor een unsafe release en rijden daardoor auto’s door elkaar heen. Het zou leuker zijn dat teams soms fouten maken en daardoor chaotische taferelen in de pit gebeuren of dat er zelfs penalty’s worden uitgereikt.

Zo moeilijk als je zelf wil

Wat wel weer het vermelden waard is (en eigenlijk al jaren geld) is dat F1 24 wederom een game is voor iedereen die graag in de bolide van hun favoriete coureur wil stappen. Ben jij een beginneling? Dan kun je het racen zo moeilijk, maar ook makkelijk maken als jij dat wil. Zoek je wat meer uitdagingen, schakel dan tussen de verschillende typen (vooringesteld) hulpmiddelen of zet het niveau van de AI iets hoger.

Dat is nog lang niet alles, want je kunt zelf tot in de treuren aan je setting van je auto sleutelen om op die manier toch meer snelheid te vinden of juist een stabielere wagen te maken. Ik zou willen dat ik tijd had om hier dieper in te gaan, maar gelukkig zijn er een hoop streamers/ websites die je kunnen helpen om nog betere/ stabielere ronde tijden neer te zetten.

Niet elk jaar een nodige upgrade?!

F1 24 is een goede en vermakelijke game, die in vele dingen net iets beter is dan wat vorig jaar werd geschoteld. Grote afwezige dit jaar is de op Drive to Survive gebaseerde Braking Point. Wel is dit jaar F1 World weer van de partij waarin je zo veel mogelijk punten moet scoren om jouw bolide en team te kunnen upgraden.

In deze modus vindt je ook de Time Trials, de online multiplayer en de F1 World Series, een modus waarin je op zo veel mogelijk banen in drie ronde tijd een bepaald doel moet zien te bereiken (op basis van het behalen van een bepaalde plaats).

Het is best geinig en in combinatie met de Podium Pass kun je jouw wagen en logo qua design aanpassen, maar het heeft jammer genoeg nog steeds erg weinig om het lijf. De logo’s zien er uit alsof iemand even snel met Paint wat in elkaar heeft geflanst en dat zelfde geld eigenlijk ook voor het design van de vele handschoenen en helmen die je vrij kunt spelen. Het is voor ondergetekende niet de moeite waard om te gaan grinden.

Echter wil ik deze review toch positief afsluiten, want de game is niet zo slecht als ik het misschien voor wil doen komen. Ik vermaak me er prima mee en het is voor mij toch een manier om in ieder geval één periode per jaar om het stoeltje uit de meterkast te pakken en weer aan te sluiten. Echter als je F1 23 in huis hebt, zou ik je niet kunnen overtuigen om deze game in huis te gaan halen. Tenzij je natuurlijk nog een keer Senna kampioen wil maken in de Williams.



Uitgever: EA Sports

Ontwikkelaar: Codemasters

Releasedatum: 28 mei 2024

Platforms: PC, PS4 PS5, Xbox One en Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 5