Review: Mario Kart World – een geweldige racegame!

Een Mario Kart als launchgame voor de Switch 2? Een opmerkelijke keuze van Nintendo, maar een die verrassend goed uitpakt. Immers is Mario Kart World een game waarbij je verwacht die na een paar potjes weer neer te leggen, maar voor je het weet is het al veel later dan je zou willen!

Totale choas!

Nou ja dat was mijn gedachten toen ik de line-up van de Switch 2-games zag. Ik vind Mario Kart altijd leuk om te spelen, maar na een tijdje krijg je toch zin om weer even wat anders te spelen. Echter is dat bij Mario Kart World (zeker de eerste paar dagen) niet het geval. De game kent zo veel kleine en grote vernieuwingen dat je gewoon door blijft spelen!

Zo is de grootste vernieuwing het feit dat alle races met 24 racers wordt gestart. Of het nou een Grand Prix is of de Knock-out Tour: zet je zelf schrap voor de nodige dosis chaos! De circuits zijn overigens wel aangepast op het aantal coureurs, doordat ze allemaal flink wat breder zijn dan uit de voorgaande Mario Kart-games. Echter wil dit niet zeggen dat het daardoor een stuk overzichtelijker is. Immers vliegen de power-ups en andere racers je om de oren en zijn de races soms behoorlijk pittig (vooral in de hogere classes).

Naast dat er veel meer racers deelnemen, is er ook een nieuwe feature in de vorm van grinden en over muren rijden. Het klinkt heel simpel, maar je zult het echt eerst goed onder de knie moeten krijgen. Deze nieuwe manier van racen biedt ook heel veel nieuwe opties, waaronder short-cuts en zelfs manieren om bepaalde aanvallen te kunnen ontwijken. Op YouTube en social media staan al veel filmpjes waar spelers bepaalde circuits zo veel sneller weten te rijden dat ondergetekende er op dit moment nog alleen jaloers na kan kijken.

Maar gelukkig hebben de computergestuurde tegenstanders (nog) niet dit niveau en zijn er op die manier nog wel gewoon races te winnen. Wil je echter toch alle snelle routes onder de knie krijgen, kun je deze uitvoerig testen in de freeroam modus.

Een gigantische open wereld

Mario Kart World kent dus een grote open wereld waarin je lekker kunt rondrijden en allerlei uitdagingen kunt aan gaan. Het is overigens niet zo dat deze game zo in elkaar zit als een Forza Horizon waar je van race naar race rijdt. De open wereld is eigenlijk een soort kers op de taart en geeft je gewoon wat extra dingen om te doen. Je kunt er voor kiezen om de hele wereld lekker te verkennen, maar dus ook allerlei mini uitdagingen te voltooien. Zo moet je binnen een bepaalde tijd een klein gedeelte van de wereld zien te overbruggen met allerlei obstakels op de weg of juist binnen een bepaalde tijd door een aantal hoepels zien te rijden.

Daarbij leer je niet alleen de basis van de game maar ook de nieuwe features zoals het grinden en het rijden over muren. Vooral bij laatstgenoemde wordt je timing op de proef gesteld en zul je merken dat het toch fijn is dat je dit in deze modus uitvoerig kunt testen.

Daarentegen vond ik deze modus wel een beetje karig en het is jammer dat je dit niet in splitscreen kunt spelen om samen de wereld te kunnen verkennen. Je kunt het wel doen door een multiplayer free roam sessie te maken, maar dan zijn er echter geen uitdagingen meer. Wat dat betreft is het jammer dat Nintendo de game wel als een open wereld racer gepromoot heeft, maar er eigenlijk net iets te weinig mee heeft gedaan. Maar gelukkig brengt deze game ook gewoon alle modi die Mario Kart games zo leuk maken!

Tussen de races door!

De Grand Prix modus is eigenlijk zoals we gewend zijn en daarin moet je strijden om de zes verschillende toernooitjes te winnen. Waar het in het verleden vier verschillende races waren, zijn dat nu een aantal traditionele races gevolgd door een race die niet in een drietal ronde wordt gespeeld, maar een circuit dat bestaat uit drie (of meer) gedeeltes. Deze races starten op het einde van de vorige race en eindigen bij de komende race. De verschillende toernooien zijn dan ook de verschillende gebieden uit de open wereld.

Gedurende deze races (en ook in de free roam modus) zul je wederom weer munten verzamelen en daarmee nieuwe karts en motoren vrijspelen. Nintendo heeft dit keer alleen maar kant-en-klare karts in de game en geeft je helaas geen mogelijkheid meer om je kart aan te passen met andere onderdelen. Wel kun je stickers vrijspelen, door bepaalde doelen te voltooien, waarmee je jouw bolide weer iets kunt customizen.

Naast nieuwe karts kun je nieuwe personages vrijspelen, net als nieuwe outfits voor je personages. Om dit alles alleen al te unlocken ben je echt wel een flinke tijd bezig! Het aantal personages dat in deze racegame zit is echt ongekend veel en met gemiddeld zo’n vijf verschillende outfits kun je wel nagaan hoeveel content er is te ontgrendelen!

Tel daarbij op dat er alles races van begin tot einde leuk zijn om te spelen en je kunt wel stellen dat Mario Kart World elke cent waard is! Echter is dit nog niet eens alle content die er in de game zit! Zo zijn er bekende modi als Balloon Battle, waarin je tegenstanders moet bekogelen met power-ups en tegelijkertijd jouw ballonnen moet verdedigen. Of Coin Battle waarin je juist zo veel mogelijk munten moet zien te verzamelen. Daarentegen is er dus ook een nieuwe modus in de vorm van Knock-out Tour, een soort Battle Royale in Mario Kart stijl!

Tot de laatste racer!

In Knock-Out Tour race je een gigantische race uit, die over zes verschillende gebieden plaats vindt. Na elk gedeelte worden een aantal racers geëlimineerd en degene die bij de finishlijn de kroon op heeft, mag zichzelf de winnaar noemen. Deze races zijn echt heel verslavend om te spelen en vooral bij de hogere classes een enorme uitdaging om te overleven, laat staat om te winnen!

Mocht dit nog niet genoeg uitdaging voor je zijn, is er natuurlijk ook nog een online multiplayer waar je jouw skills kunt meten met andere spelers. Daar zul je dus wel spelers tegen komen die al veel short-cuts weten en zelfs de meest krankzinnige combo’s weten uit te voeren om hele gedeeltes over te slaan. Laat staan de chaos die 24 door adrenaline aangedreven racers met zich meebrengt en dat in combinatie met de vele power-ups die de game met zich meebrengt! Je zult merken dat je soms echt wel een mazzeltje nodig moet hebben om de race te winnen en ook rekening moet houden met bepaalde omstandigheden. Ik wil het liever niet verklappen, maar soms is het niet handig om helemaal voorop te rijden..

Maar goed als je van uitdaging houdt, kun je in de multiplayer van Mario Kart World echt je lol op! De game biedt genoeg manieren om het je tegenstander moeilijk te maken, maar wees ook voorbereid dat het alles behalve van een leien dakje zal gaan.

De grootste Mario Kart ooit!

Mario Kart World biedt echt genoeg content om je tientallen uren zoet te houden. Wil je lekker de wereld verkennen dan kan dat, maar ben jij die competitieve racer die alles goud wil hebben, kun je losgaan in de Grand Prix modus. Of zoek je nog meer uitdaging dan zijn er de multiplayer, de Knock-out Tour of de hogere classes.

Daarnaast draait de game overigens ontzettend soepel op zowel de handheld modus als de TV-modus. In eerstgenoemde draait de game op 60fps in 1080p en op de TV zelfs in 1440p met dezelfde framerate. Daarnaast zorgt HDR-ondersteuning dat de kleuren nog beter van het scherm spatten en zijn we stiekem al benieuwd wat Nintendo voor plannen heeft qua eventuele DLC! Maar goed we hebben nog steeds een hele berg aan content om vrij te spelen!

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 5 juni 2025

Platformen: Nintendo Switch 2

Gespeeld op: Nintendo Switch 2