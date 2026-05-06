Nintendo Switch 2 wordt waarschijnlijk duurder

Investeerders van Nintendo vinden de prijs van €450 voor de Nintendo Switch 2 niet verantwoord en vermoeden zelfs dat de hybride console “zeer onrendabel” is.

Dat meldt Bloomberg in een artikel, waarin men claimt dat investeerders denken dat Nintendo geld bij moet leggen bij elke verkochte Nintendo Switch 2. Dit gebeurt terwijl de wereldwijde componentprijzen blijven stijgen als gevolg van AI en datacenters.

Dit is opmerkelijk, aangezien de Switch 2 niet alleen sneller verkoopt dan de originele versie, maar ook sneller dan “elke andere spelcomputer voor thuisgebruik in de geschiedenis”.

De afgelopen zes maanden is de aandelenkoers van Nintendo met 45% gedaald. De koers steeg snel rond de lancering van de Switch 2, maar is sindsdien teruggevallen naar het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Beleggers vrezen dat de stijgende kosten de winst zullen drukken. De Switch 2 heeft echter per 31 december 2025 al meer dan 17 miljoen exemplaren verkocht en het bedrijf rapporteerde een nettowinststijging van 51,3% ten opzichte van een jaar eerder.

Het idee van een prijsverhoging voor de Switch 2 is niet nieuw. Nintendo-president Shuntaro Furukawa heeft onlangs gezegd dat het bedrijf “de kwestie zorgvuldig zal overwegen, waarbij een uitgebreide analyse wordt gemaakt van de acceptatiegraad van het platform, de huidige verkoopcijfers, kosten, winstgevendheid, de marktomgeving en andere factoren.” Nintendo denkt echter niet dat de stijging van de component- en productiekosten een “grote impact” zal hebben op de financiële resultaten.

Deze overtuiging zal op de proef worden gesteld wanneer Nintendo de jaarcijfers voor het fiscale jaar 2026 bekendmaakt. Naar verwachting zal Furukawa worden gevraagd om uitleg te geven over de prijsstelling van de console en of er iets is veranderd.