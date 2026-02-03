Nintendo Switch 2 nog steeds de snelst verkopende console van Nintendo

Nintendo heeft vandaag de kwartaalcijfers onthuld en heeft laten weten dat de Nintendo Switch 2 nog steeds als warme broodjes over de toonbank vliegen.

Sinds de lancering van de nieuwste hybride console op 5 juni 2025 tot 31 december zijn er 17,37 miljoen exemplaren over de toonbank gevlogen. Dat betekent dat er in het afgelopen kwartaal zeven miljoen exemplaren zijn verkocht. Ondanks dat de console de snelst verkopende is uit de geschiedenis van het bedrijf blijft het bedrijf verwachten dat zij in het eerste fiscale jaar 19 miljoen exemplaren zullen verkopen.

We hebben nog geen nieuw lijstje met de best verkopende first party games van Nintendo, maar voor de Switch 2 wist Mario Kart World al wel de mijlpaal van 14 miljoen verkochte exemplaren te bereiken en Donkey Kong Bananza zit over de vier miljoen verkochte exemplaren, net als de Switch 2-versie van Pokémon Legends: Z/ A.

Er staat in de komende maanden een hoop nieuwe games voor de Switch 2 in de planning. Qua first party games zijn dat Mario Tennis Fever, Pokémon Pokopia en Yoshi and the Mysterious Book. Qua third party zijn dat games als Resident Evil: Requiem, Dragon Quest 7 Reimagined en Reanimal.

Hebben jullie al een Switch 2 in huis? Zo ja, welke games hopen jullie er nog meer op te kunnen spelen?