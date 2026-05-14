Releasedatum Hell Let Loose: Vietnam onthuld, open bèta over twee weken

Team17 en Expression Games hebben de releasedatum van Hell Let Loos: Vietnam onthuld en laten weten dat er over twee weken een open bèta zal plaatsvinden.

De aankondiging onthulde dat Hell Let Loose: Vietnam op 18 juni verschijnt voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Fysieke versies van de game verschijnen later deze zomer, op 4 augustus, voor PlayStation 5 en Xbox Series S/X.

Naast de releasedatum heeft Espression Games ook bekendgemaakt dat er later deze maand een open bèta van start gaat, op 29 mei. De open bèta (gratis voor iedereen) is alleen beschikbaar voor PC.

Bekijk de gloednieuwe trailer hieronder:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De officiële spelbeschrijving luidt: “Vecht op grootschalige jungle-slagvelden, geïnspireerd op echte locaties tijdens een van de hevigste conflicten uit de geschiedenis. Coördineer met je team in brute gevechten van 50 tegen 50, bestuur helikopters, geef leiding aan patrouilleboten en vecht je een weg door dicht terrein waar teamwork essentieel is.”

Verder staat er: “Spelers kunnen ook deelnemen aan het gratis open bètaweekend op Steam van 29 mei tot en met 1 juni om Hell Let Loose: Vietnam vóór de release te ervaren.”

Kijken jullie uit om binnenkort met deze hardcore shooter aan de slag te gaan?