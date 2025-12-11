Hell Let Loose: Vietnam gameplaytrailer belooft chaotische gevechten!

Team17 en Expression Games hebben de eerste gameplaytrailer van Hell Let Loose: Vietnam vrijgegeven en deze zijn veelbelovend!

De game is een opvolger van de uit 2021 stammende Hell Let Loose. Dit is een tactische first person shooter, waarbij teamplay en het uitwerken van tactieken alleen maar kunnen leiden tot de winst. Waar het eerste deel zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelt, gaat het vervolg dus naar Vietnam. Dat betekent onder andere dat er helikopters zijn, waardoor het gevaar ook vanuit de lucht kan komen.

Hell Let Loose: Vietnam wordt ergens volgend jaar verwacht voor de PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.