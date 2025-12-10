John Romero komt alsnog met een nieuwe shooter

Romero Games, dat onder leiding staat van Doom-ontwerper John Romero, gaat alsnog aan de slag met een shooter.

De ontwikkelaar gaat daarbij gebruik maken van verschillende assets van de eerder dit jaar geannuleerde shooter. Eurogamer meldt dat deze shooter nu min of meer “gered” is, maar dan wel in de vorm van een geheel nieuw project.

Tijdens Salón del Videojuego in Madrid heeft Romero laten weten dat er 110 ontwikkelaars aan de game werken en hoewel het losstaat van de game die onlangs geschrapt werd er wel elementen uit gebruikt zullen worden.

“We beginnen dus niet van vooraf aan. We pakken er stukken uit en plakken het in een compleet nieuwe indiegame. We hebben veel wat we in het spel kunnen stoppen. Het ontwerp is compleet anders, maar het team is erg enthousiast.”

Daarnaast heeft de ontwikkelaar laten weten dat de game “wat kleiner” zal worden dan ze bij het vorige project voor ogen had. Wel noemt hij de game zelf iets “wat hij nog nooit gespeeld heeft” en dat terwijl het “gewoon” een shooter is. Echter zouden de dingen die je erin doet net anders zijn dan spelers gewend zijn. Dat klinkt in ieder geval veelbelovend!