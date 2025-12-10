Nieuwe game voormalig Naughty Dog-ontwikkelaar tijdens Game Awards onthuld

Wildflower Interactive, de nieuwe studio van The Last of Us en Uncharted 2 coregisseur Bruce Straley, gaat tijdens de Gamescom hun nieuwe game onthullen.

De studio die in 2022 werd opgericht, lijkt zich voornamelijk te richten op wat kleinschaligere games en hun eerste game zal tijdens de Game Awards worden onthuld. In een korte videoclip zien we een bosrijke omgeving in cel-shaded graphics stijl, maar verder dan dat weten we er nog niks over.

Thursday, join us for the announcement of the first game from Wildflower Interactive (@playwildflower) at #TheGameAwards pic.twitter.com/f1lj19ctxX — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2025

De Game Awards vinden in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 juli plaats. Tussen de uitreikingen van diverse awards door tonen uitgevers ook nieuwe games. Zo weten we dat Exodus, Resident Evil Requiem en een nieuwe Tomb Raider van de partij zullen zijn en is er ook nog de game van de mysterieuze teaser. De show start om 1:30 en zal pas om 4:30 (Benelux tijd) eindigen. Trekken jullie een nachtje door?!