PUBG extraction shooter onthuld, eerste seizoen Black Ops 7 en meer in overig nieuws week 48

De dagen worden steeds donkerder en wellicht hebben jullie nog wat Black Friday deals weten te pakken, maar ook wij hebben nog even voor jullie de overige nieuwtjes van de week op een rijtje gezet!

Nieuws

PUBG Studios en Krafton komen met hun eigen extraction shooter, genaamd PUBG: Black Budget. Van de PvPvE zullen van 12 tot en met 14 december en 19 tot en met 21 december alfatests worden gehouden. Daarvoor kun je aanmelden via de Steam-pagina van de game.

Nintendo gaat Bandai Namco Studios Signapore overnemen. De studio heeft Nintendo in het verleden al geholpen met games als Splatoon en Metroid Prime 4: Beyond.

CD Projekt Red heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat er 35 miljoen exemplaren van Cyberpunk 2077. Daarnaast laat men weten dat er 135 mensen op dit moment aan Cyberpunk 2 werken.

Daarnaast laat het bedrijf weten dat er 446 mensen aan The Witcher 4 werken. Ondanks dat wordt de game pas in 2027 verwacht en zal er tijdens de Game Awards geen nieuwe beelden worden getoond.

I’m very happy to see The Witcher 4 nominated in the Most Anticipated Game category at The Game Awards. Thanks to everyone who has already voted – your support means a lot of to us. We won’t be bringing any new content to TGA this year, but we’re, as always, excited to watch the… — Michał Nowakowski (@michalnowakow) November 26, 2025

Waar we wel weer van gaan horen en zien tijdens de Game Awards is de sci-figame Exodus. Daarin heeft acteur Matthew McConaughey een rol in en we zijn benieuwd of we hem ook weer gaan zien.

This is your call to rise. A new EXODUS trailer premieres live at @TheGameAwards. December 11. Don’t miss it. Synchronize your timepiece: https://t.co/Jo4AdUqX1y pic.twitter.com/d6DWwAMjrL — EXODUS (@EXODUSGame) November 25, 2025

Tijdens de Heroes Dutch Comic-con heeft Nolan North in een gesprek met de PU aangegeven niet te weten of Naughty Dog ooit nog verder wil gaan met Uncharted. Hij zegt overigens wel nog in vorm te willen blijven voor het geval dat het ooit toch gaat gebeuren.

De PC-versie van Stellar Blade is de bestverkopende game op release, aldus ontwikkelaar Shift Up. Van de game zouden in de eerste maand van release ruim één miljoen exemplaren zijn verkocht.

Shift Up released a chart showing that Stellar Blade is the best selling PlayStation exclusive single-player PC launch in history! – Reached 192k peak concurrent players on Steam at launch

– Over 2.5x more than the previous record pic.twitter.com/BEuNUm9QhB — Genki✨ (@Genki_JPN) November 24, 2025

Op 4 december verschijnt het eerste in-game seizoen van Call of Duty Black Ops 7 en deze wordt volgens uitgever Activision de grootste Black Ops seizoen ooit. Deze voegt onder andere zeven wapens, zeven nieuwe levels, een nieuwe Resurgence level voor Warzone en twee nieuwe Zombie levels aan de game.

Welcome to the largest Black Ops season to date, starting December 4 💥 🗺️ 6+ MP maps

🪐Astra Malorum: a cosmic new Zombies map

🧟‍♂️Two new Zombies Survival Maps

🌌 Haven’s Hollow: Warzone’s newest Resurgence map

🔫 7 more weapons, new attachments & gear

🎨 Weekly Challenges… pic.twitter.com/TGsTFgeioJ — Call of Duty (@CallofDuty) November 24, 2025

Nintendo Switch 2-eigenaren die van plan zijn om de Final Fantasy 7 remake in huis te halen, zullen rekening moeten houden met een eventuele aanschaf van een micro-SD kaartje voor extra opslagruimte. De standaard versie neemt al 90 tot 95GB aan ruimte op en de Limited Early Purchase Edition en Limited Early Purchase Digital Deluxe Editions tussen de 93 en 99GB!

Correction to Final Fantasy VII Remake Intergrade storage requirements on Nintendo Switch 2. Standard Edition: 90GB to 95GB

Limited Early Purchase Edition and Limited Early Purchase Digital Deluxe Editions: 93.8GB to 99GB. The My Nintendo pages will be updated soon. — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) November 20, 2025

De ontwikkelaar van Contraband, het in Liverpool gevestigde studio van Avalanche Studios, is nu helemaal gesloten. Dit lag al in de lijn der verwachting, maar in een update op de officiële website geeft het bedrijf met pijn in het hart te kennen dat 31 ontwikkelaars ergens anders hun carrière voort moeten zetten.

Microsoft heeft de Xbox Full Screen Experience nu ook toegankelijk gemaakt voor andere PC handhelds. Deze was tot voorheen exclusief verkrijgbaar voor de ROG Xbox Ally, maar nu kunnen ook eigenaren van onder andere de Legion Go Gen2 en de MSI Claw er mee aan de slag. Microsoft wil deze functie nog verder gaan uitbreiden naar PC’s, laptops en zelfs tablets.

Acteur Udo Kier, bekend van onder andere Call of Duty WWII en de OD teaser van twee jaar geleden is op 81 jarige leeftijd overleden.

Hoewel de acteur in de teaser van OD zit, heeft hij helaas nog niks opgenomen voor de volledige release. In een bericht op X laat Hideo Kojima weten dat dit pas in de lente op de planning stond.

I’m at a loss for words. It all happened far too suddenly.

Because of the strike, we weren’t able to shoot “OD” for a long time, and we were forced to reschedule to next year. Even during that time, Udo and I exchanged emails frequently. We stayed in close contact. When we met in… pic.twitter.com/aRpP1i38CE — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 24, 2025

Volgen Tonda Ros komt er geen direct vervolg op Blue Prince. In een gesprek met Polygon meldt hij dat alle games die hij maakt uniek moeten zijn en op zichzelf kunnen staan. Hoewel hij een vervolg niet uitsluit, zou deze wel dusdanig anders moeten zijn om iets unieks te kunnen bieden.

Serie/ Films

Op 23 januari 2026 verschijnt het op Silent Hill 2 geïnspireerde Return to Silent Hill en deze week hebben we de eerste volledige trailer van de film gekregen!

Ubisoft en FX gaan samenwerken voor de Far Cry tv-serie. Deze zal op Hulu en Disney+ te zien zijn en een anthologie worden. Hoewel de serie de naam van de gamereeks draagt, zal het zelf geen materie gebruiken uit de games. Wel noemt de Twitter-account van Far Cry dat kijkers “een hoeveelheid chaos kunnen verwachten die je volgens je therapeut zou moeten vermijden”.

So uh… remember when we said FARCRY stories always escalate? Yeah. FX took that personally. A brand-new FARCRY anthology series is coming to Hulu with a whole new setting, new cast, and the exact level of chaos your therapist told you to avoid. Good luck out there. pic.twitter.com/1QINzLTvca — Far Cry (@FarCrygame) November 24, 2025

Netflix komt in maart 2026 met het tweede seizoen van One Piece, maar heeft al laten weten dat het derde seizoen al wordt geproduceerd.

Production on Season 3 has started, Straw Hats! 😆 As our adventure grows behind the scenes, get ready to set sail once more when Season 2 launches on March 10th! 🌊🏴‍☠️ pic.twitter.com/zkSGAhWp23 — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 24, 2025

Trailers

Spongebob Squarepants heeft zijn opwachting gemaakt in Sonic Racing: Crossworlds. Deze is, samen met zijn maatje Patrick voor €5,99 aan te schaffen.

Bandai Namco heeft de releasedatum van Tales of Berseria onthuld. De game komt op 27 februari naar de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Aanstaande dinsdag verschijnt de Renegades uitbreiding voor Destiny 2 en om dit te vieren, heeft Bungie een launch trailer en een documentaire ervan vrijgegeven. Volgens geruchten werkt Bungie overigens ook aan een Destiny 3!

Fans hebben een remake gemaakt van een Timesplitters trilogie bestaande uit het origineel, diens sequel en Timesplitters: Future Perfect. Bovendien kun je deze helemaal gratis claimen op de officiële website.

Nintendo heeft vier games toegevoegd voor Nintendo Switch Online-abonnees. Het gaat om de twee NES-games Battletoads en Ninja Gaiden 2: The Dark Sword of ChaosNinja Gaiden 2: The Dark Sword of Chaos en de Game Boy-games Bionic Commando en Kid Icarus: Of Myths and Monsters



Geruchten

Volgens NateTheHate mikt Microsoft met Forza Horizon 6 op een release in de eerste helft van 2026. De game zou overigens eerst naar de PC en Xbox Series S/ X komen, maar niet veel later ook naar de PlayStation 5.