Gespeeld: Hollow Knight: Silksong op de ROG Xbox Ally X

Hollow Knight: Silksong is wellicht de game van Gamescom die het meest gehypet wordt. Na jaren van uitstel konden fans dan ein-de-lijk aan de slag met de game. Ook wij gingen even met de Metroidvania aan de slag.

Enorme hype of goede marketing?!

De game was speelbaar bij zowel de Xbox als Nintendo stands waar rijen van meer dan 2 uur stonden! Ik heb nog nooit eerder gehoord dat een indie game zulke rijen kon veroorzaken en dat is alleen maar positief bedoeld richting het team van Team Cherry. Benjamin vroeg zich zelfs bij de stand van Nintendo af of een deel van de rij bij Elden Ring voor de Nintendo Switch 2 hoorde, maar blijkbaar was alles wat daar stond van plan om Silksong onder de loep te nemen.

Grappig genoeg waren we eigenlijk niet van plan in de rij te gaan staan, puur omdat we niet zo veel vrije tijd over hadden in ons schema. Gelukkig stonden we bij Microsoft in de rij om de nieuwe ROG Xbox Ally X onder de loep te nemen en werden we daar gevraagd of we voor Silksong in de rij stonden of voor andere games. Aangezien de rij daar nog zo kort was, konden we het niet laten om toch maar met Silksong aan de slag te gaan! Het werd dus een win-win situatie, want we konden de handheld van Microsoft combineren met de game van Team Cherry!

Een goede eerste indruk!

We hebben uiteindelijk zo’n 10 minuten met Hollow Knight: Silksong op de ROG Xbox Ally X kunnen spelen, wat eigenlijk te kort is om een goed beeld te krijgen, maar lang genoeg voor een eerste indruk. Deze was eigenlijk gewoon prima, want de game ziet er goed uit en speelde ook soepel op de handheld van Asus en Microsoft.

In Silksong speel je dus als Hornet, die in het eerste deel nog als NPC fungeerde, en wat meteen opvalt is dat de gameplay aan het personage is aangepast. Hornet kan hoger springen en ook de combat lijkt meer gefocust op verticale gevechten. Na enkele minuten in de demo is het gevoel van de gameplay uit het eerste deel weer helemaal terug met dashes en zorgvuldig gemikte slagen met haar zwaard, waarbij gebruik wordt gemaakt van de behendigheid en het lenige lichaam van de Hornet om aanvallen te ontwijken. Dit zijn toch de kenmerken die het origineel zo speciaal en toegankelijk maakten.

Er waren twee verschillende gebieden te verkennen in de demo en ondergetekende koos even voor de zekerheid voor de wat makkelijkere gedeelte, puur om zo veel mogelijk te kunnen zien. Dit gedeelte bevindt zich nog vroeg in de game en was goed te doen qua niveau. Helaas heb ik het niet gered tot het baasgevecht die erin zat, maar de tussenbaas was net verslagen of er kwam al een einde aan de demo.

Het andere gebied was dus een stuk verder in de game en ik lees overal dat dit echt een behoorlijk pittige uitdaging was. Het geeft in ieder geval aan dat de game echt alles behalve een pretje gaat worden, maar je gaat deze game toch in huis halen omdat je op zoek bent naar een uitdaging?!

De ROG Xbox Ally X!

De combinatie van Hollow Knight: Silksong met de ROG Xbox Ally X werkte ook prima. De kleuren van de game spatte van het 7 inch 120hz IPS-scherm af. De handheld ligt erg lekker in de hand en is met zijn gewicht van 715 (nog geen 200 gram zwaarder dan de Switch 2) gram lekker licht te noemen.

Bovendien is het zo afgewerkt dat de controller net zo aanvoelt als een reguliere Xbox-controller en voelt het daardoor erg vertrouwd aan.

Bovendien maakt de ROG Xbox Ally X (dus alleen de luxere versie met een X) gebruik van haptische triggers, waardoor je dus voelt wanneer je de gaspedaal in trapt of een wapen afvuurt.

Ook zijn er dus apps van Steam en Battle.net te vinden al zijn Microsoft en Asus nog best mysterieus hierover. Dat is best apart, want als je Steam op een reguliere ROG Ally X wil zetten, moet je onder andere de boot settings aanpassen. Waarom zou je zoiets toegankelijks niet groots aankondigen? Of heb ik nou echt iets gemist? Maar dat Steam games erop komen, staat dus gelukkig wel vast.

Tijdens onze sessie met Hollow Knight: Silksong hebben we ook snel (echt een hele korte blik) de UI van de handheld bekeken. Het ziet er reuze strak uit met op je hoofdscherm de games die je als laatst gespeeld hebt (waar dus ook je games komen te staan van third party apps) en met een druk op de Xbox knop kun je de instellingen aanpassen. Het werkt erg intuïtief, maar we hebben te weinig tijd genomen om het echt te verkennen. Op het moment van schrijven, voer ik intern een discussie waarom ik deze handheld in huis wil. Helemaal als je bedenkt dat ie waarschijnlijk rond de 900 euro gaat kosten. Mijn portemonnee huilt in ieder geval al..