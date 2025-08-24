The Blood of Dawnwalker video gaat dieper in op de game

Tijdens de Future Games Show heeft Rebel Wolves meer laten zien van The Blood of Dawnwalker.

In de “deep dive” video geeft de ontwikkelaar meer tekst en uitleg over de komende actie-RPG, die gemaakt wordt door een team dat bestaat uit voormalig medewerkers van CD Projekt Red.

The Blood of Dawnwalker is een actie-RPG dat zich afspeelt in het Middeleeuwse Europa, waar de bevolking naast de zwarte Dood ook met vampieren krijgen te kampen. Spelers stappen in de laarzen van Coen, een jongeheer die is getransformeerd in een Bloodwalker. Hierdoor heeft hij niet alleen skills met zwaard en schild, maar ook vampierkrachten.

De game schijnt qua grootte vergelijkbaar aan Blood and Wine-uitbreiding van The Witcher 3 en draait op de Unreal Engine 5. The Blood of Dawnwalker verschijnt in 2026 naar pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S.