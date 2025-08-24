Project Motor Racing Gamescom 2025 trailer

De Gamescom is inmiddels al beëindigd, maar nog komen er trailers vrij. Zo ook Project Motor Racing van Project Cars-maker Ian Bell.

Die maakt namelijk de racegame bij zijn nieuwe studio Straight4 Studios. Zijn vorige studio werkte aan de Project Cars-reeks en werd door Codemasters overgenomen, dat weer in handen van EA kwam. Dit resulteerde uiteindelijk in Project Cars 3 dat helaas meer een arcade racegame was geworden dan de serie bekend om stonden. De medewerkers van die studio zijn inmiddels bij andere studio’s van EA aan het werk.

Wat dat betreft is Project Motor Racing een spirituele opvolger van de oudere Project Cars-games. In de game zitten tien wagenklassen en 27 verschillende circuits en de focus ligt puur op het racen. Volgens Bell moet de game ook de meest realistische besturing van racewagens ooit gaan krijgen. Opvallend genoeg draait de game op de Giants Engine 10, waarmee ook Farming Simulator is gemaakt.

Project Motor Racing staat voor 25 november gepland voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.