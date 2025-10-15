Project Motor Racing toont waarom je rekening met deze simracer moet houden

Project Motor Racing komt volgende maand en in een nieuwe video toont Straight 4 Studios waarom dit een racegame wordt waar fans rekening mee moeten gehouden.

De trailer bevat dan ook alleen pure gameplay zonder trucjes, filters of nabewerking en het resultaat is verbluffend.

Project Motor Racing verschijnt op 25 november voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game zal bij de lancering 70 wagens bevatten uit 10 verschillende raceklassen en 27 circuits. De bolides komen van echte fabrikanten als Aston Martin, Audi, Lamborghini, Chevrolet, Mercedes-AMG, Acura, Nissan, Toyota en Mazda.