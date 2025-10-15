Alle kogels in Battlefield 6 brengen nu daadwerkelijk schade aan

Er was een bug in Battlefield 6 gespot waarbij de kogels die spelers op andere afvuurden wel het doel leken te raken, maar niet daadwerkelijk schade aanbrachten. Inmiddels is dit door Battlefield Studios verholpen met een patch.

Spelers merkten dat ze na het afvuren van hun kogel wel dat deze de tegenstander raakte en daardoor bloed te zien was, maar echter geen schade aan richtten. Dit gebeurde overigens maar met een select aantal wapens en dat nog in combinatie met een aantal attachments.

We are rolling out a fix to address the issue seen where bullets hit an enemy and where blood splatters are visible but don’t cause damage. The issue happened intermittently with certain weapons and attachments combinations and should now be resolved. https://t.co/rf4L04PpLR — Florian – DRUNKKZ3 (@DRUNKKZ3) October 15, 2025

Battlefield 6 is sinds vorige week vrijdag speelbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Voor de release werd al bekend wat we in het eerste seizoen van de game kunnen verwachten. Deze brengt drie fases, waaronder een besneeuwd Manhattan. Houd de site in de gaten voor de review!