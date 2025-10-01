Eerste seizoen Battlefield 6 bestaat uit drie fases

Battlefield 6 krijgt net als alle andere shooters in-game seizoenen. Alleen bij de shooter van Battlefield Studios zullen deze uit drie fases bestaan. Elke fase introduceert weer nieuwe content voor de game.

Het eerste in-game seizoen van Battlefield 6 zal op 28 oktober (tegelijkertijd met de Battle Royale?!) van start gaan. De eerste fase heet Rogue Ops en introduceert Blackwell Fields en de modus Strikepoint. Daarnaast kunnen spelers nieuwe wapens en voertuigen verwachten. De tweede fase begint op 18 november en ook daarin wordt nieuwe wapens, het level Eastwood en de tijdelijke modus Sabotage aan de game toegevoegd. De laatste fase van het seizoen heet Winter Offensive en deze brengt onder andere het tijdelijke level Ice Lock Empire State (een winterse versie van het Brooklyn level Empire State) met een tijdelijk event in hetzelfde level.

#Battlefield6 Season 1 begins Oct. 28 on all platforms. Free content rolls out across the season in three phases ⤵️ 🔍 Oct. 28: Rogue Ops

☀️ Nov. 18: California Resistance

❄️ Dec. 9: Winter Offensive pic.twitter.com/NE3DQ0xjlV — Battlefield (@Battlefield) September 30, 2025

Battlefield 6 verschijnt op 10 oktober op de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.