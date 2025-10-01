Call of Duty Warzone krijgt begin 2026 een op Blackout geïnspireerde modus

Waar begin dit jaar Verdansk werd geherintroduceerd in Call of Duty: Warzone, zal begin 2026 een modus komen die geïnspireerd is op Blackout uit Call of Duty: Black Ops 4.
Via social media laat Activision Blizzard weten dat we dus volgend jaar een modus in Call of Duty: Warzone kunnen verwachten die geïnspireerd is op Blackout en zich afspeelt op het level Avalon.
Approaching the drop zone…
Call of Duty: Warzone is bringing a bold new experience in Spring of 2026 inspired by the original Blackout, set on Avalon. #BlackOps7 | #CODNext pic.twitter.com/TenwQesj5W
— Call of Duty (@CallofDuty) September 30, 2025
Blackout was overigens de voorganger van Call of Duty Warzone en maakte destijds deel uit van Call of Duty Black Ops 4. Het was een Battle Royale modus, maar zonder elementen als de “Gulag”, “loadouts” en “buy stations”.
Het level Avalon klinkt je misschien bekend. Dat komt omdat dit level al in Call of Duty Black Ops 6 was geïnstalleerd. Dit level zou na de release van die game moeten verschijnen, maar uiteindelijk werd Verdansk door Activision Blizzard naar voren geschoven. Het level schijnt ook te worden gebruikt in de laatste missie van Call of Duty Black Ops 7 dat een soort PvE multiplayer missie lijkt te worden.
Naast de nieuwe modus komt er binnenkort ook een vernieuwde versie van Rebirth Island naar Warzone, net als twee nieuwe POI’s in Verdanks en ranked play. De vernieuwde Rebirth Island is geïnspireerd door Call of Duty Black Ops 7 en is een futuristische versie van het bekende level dat gebaseerd is op Alcatraz. Call of Duty Black Ops 7 staat gepland om op 14 november uit te komen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Vanaf morgen begint de bèta van deze game en op 5 oktober zal deze voor iedereen toegankelijk zijn!