Call of Duty Black Ops 7 singleplayer wordt een behoorlijke rollercoaster

Activision heeft tijdens Gamescom Opening Night Live de singleplayer van Call of Duty Black Ops 7 onthuld.

In de video zagen we wat gameplaybeelden, waaronder de mogelijkheid om hogere sprongen te kunnen maken. Ook kregen we te horen dat de singleplayer in co-op te spelen is tot met maximaal vier spelers. Ook het level Avalon, dat ooit voor Cal of Duty Warzone bedoeld was, zal zijn opwachting maken. Echter werd er niks gezegd of dit level een mogelijke “extraction based ervaring” zal worden.

Tijdens Call of Duty Next, dat op 30 september wordt gehouden, zullen de multiplayer en zombie modus van de game worden onthuld.