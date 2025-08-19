Aanstaande donderdag komt er een Hollow Knight: Silksong aankondiging

Aankomende donderdag kunnen we een aankondiging verwachten van Hollow Knight: Silksong.

Hoewel we er eigenlijk wel vanuit gingen dat er vanavond wat over de game zou worden onthuld, heeft Team Cherry een video op YouTube gezet waar afgeteld wordt naar donderdag 21 augustus om 16:30. Grote kans dat hier de releasedatum van de game wordt onthuld.

Deze week is Hollow Knight: Silksong sowieso speelbaar in Keulen, waar de game op zowel de Nintendo als Xbox stand te spelen is. De game is al meerdere malen uitgesteld en fans hopen toch snel een releasedatum van de game te zien.