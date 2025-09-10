Hollow Knight Silksong heeft een permadeath modus

Mocht je Hollow Knight: Silksong niet moeilijk vinden, biedt de Steel Soul modus wellicht genoeg uitdaging.

Vele van jullie zullen al blij zijn dat de game een patch krijgt (is al voor de PC uit, verschijnt volgende week voor de consoles) die de game wat balanceert en voornamelijk het begin van de game aangenamer maakt. Ook zijn er al mods gemaakt die de game makkelijker maken, aangezien veel gamers de game te moeilijk vinden.

Mocht je jezelf hier helemaal niet in herkennen, is er dus de Steel Soul modus. In deze modus zal je opslagbestand niet meer te openen zijn als je het loodje hebt gelegd. Er staat dan zelfs bij dat je verslagen bent en de game vraagt je daarna of je een nieuw bestand wil openen.

Het origineel had ook een dergelijke modus, maar die kreeg je pas zodra je de laatste baas had verslagen. Bij Silksong werkt het net even anders. Om de Steel Soul modus te ontgrendelen moet je het menu openen en naar Extra’s scrollen. Zodra je daar bent moet je de knoppencombinatie omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, links, rechts, links, rechts indrukken. Zodra het scherm flitst en je een bonkend geluid hoort, heb je de code juist ingevoerd

Zodra je een nieuwe game begint, krijg je nu de keuze tussen Classic en Steel Soul. De omschrijving van laatst genoemde vermeldt dat dood permanent is en je niet meer opnieuw tot leven gewekt kan worden. Durven jullie die uitdaging aan te gaan?