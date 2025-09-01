Prijs Hollow Knight: Silksong officieel bekend

Team Cherry heeft vandaag bevestigd dat Hollow Knight: Silksong nog geen twee tientjes zal worden!
De game verschijnt aanstaande donderdag voor de PC (Steam, GoG en Humble Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch 1 en 2.
Four days until release! Hollow Knight: Silksong will be available on 4th September.
Release times:
7AM PT | 10AM ET | 4PM CEST | 11PM JST
Game price:
USD $19.99 | EUR €19.99 | JPY ¥2300 pic.twitter.com/JeDmozItpX
— Team Cherry (@TeamCherryGames) September 1, 2025
