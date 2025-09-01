Woensdag wordt er een State of Play gehouden voor 007 First Light

Sony komt aanstaande woensdag met een nieuwe State of Play die geheel in het teken zal staan van 007 First Light.

De show is woensdag 3 september te zien vanaf 20:00 op YouTube en Twitch en zal ruim een half uur duren. Daarin zal de eerste missie van de James Bond-game worden getoond. In de game is James Bond nog een beginneling bij M-16 en ondanks zijn rookie status wacht er een heel avontuur op hem.

007 First Light werd dit voorjaar officieel uit de doeken gedaan, nadat het daarvoor als Project 007 door het leven ging. De game staat voor volgend jaar op de planning en zal dan naar de PC (Steam en Epic Games Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X komen.